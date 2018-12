Deporte 18-12-2018

Mirando al cielo, Linares se consagró campeón de la Liga Nacional A1 de Vóleibol por Octava vez

Terminaron invictos durante todo el torneo



Tal como lo habíamos escrito en ediciones anteriores, se cumplieron todas las expectativas. Incluso el partido ante Thomas Morus, los dirigidos por Jaime Grimalt, ya lo habían ganado el sábado. Lo del domingo en el Ceo, fue un mero trámite, porque en la cancha hubo un solo equipo y ese fue Linares, que no tuvo rival en la final. Con claridad, contundencia y buen vóleibol gracias al tremendo equipo liderado por pilares fundamentales como Montoya y la gran figura que se incorporo este año a los del Maule Sur, el cubano Carlos Araujo, quien fue uno de los mejores del campeonato.

Un trabajo que comenzó en el mes de marzo, como lo destacó el técnico Jaime Grimalt: “estamos muy felices, obtuvimos una final rotunda. Nosotros el año pasado cuando perdimos la final, con Patricio fuimos pensando en qué habíamos fallado y en el mes de marzo comenzamos a trabajar a full. Teníamos la convicción por la calidad de nuestros jugadores y el trabajo que realizan nuestros dirigentes, con el excelente cuerpo técnico que acompaña. Así nos propusimos la tarea de volver a tener la Copa y salió tal cual lo planificamos, de manera contundente. Fue muy satisfactorio haber ganado, y lo mejor de todo, no perdimos ningún partido. Aprovecho de felicitar también en forma muy afectuosa a Mónica Fuster, quien fue ex seleccionada nacional de vóleibol, madre de los hermanos Grimalt, por sus hijos que nos permiten estar en esta instancia de juego y también a Isabel Villalobos, madre de los chicos Parraguirre. Ellas son el motor de esta actividad. Además, agradecer al alcalde de Linares, Mario Meza por haber dado todas las facilidades a los linarenses que nos acompañaron en el CEO en Santiago, así que estamos muy felices por este nuevo título”.

Para el presidente de la Asociación de Vóleibol, Patricio Valdivieso, esto fue gracias al trabajo, la constancia y al no decaer nunca: “nos prometimos que este año teníamos que recuperar la Copa y lo conseguimos. Fueron 24 los jugadores que hicieron posible esta victoria”. Acerca de lo que viene, Valdivieso, agregó que “hay posibilidades de enfrentar torneos internacionales, la Copa Libertadores, Sudamericano y un campeonato que se realizará con los campeones de Sudamérica y ahí estaremos con todo”.

LA GRAN FIGURA LLEGO DE CUBA

Llego presagiado de un tremendo curriculum deportivo y en la cancha fuimos testigos de que plasmó todo su talento para que los albirrojos dieron la vuelta por octava vez. Nos referimos al cubano Carlos Araujo: “estamos muy contentos, gracias a Linares que nos acompañó, todo salió bien y fuimos los mejores. Una ciudad que me entregó mucho cariño, creo que la diferencia la marcamos en el contrataque, saque y bloqueo, el sábado y domingo a pesar que Thomas Morus se esforzó no pudo ante nuestro equipo que fue superior en todas las líneas”.

El venezolano, Máximo Montoya, primero agradeció a Dios por este éxito lo que permitió quedarse con esta octava estrella: “estudiamos al equipo rival y todo salió a la perfección, aunque pocas veces entrenamos todos. Ahora ya estamos pensando en el Sudamericano de clubes de la mejor manera, porque tenemos los jugadores indicados”.

Rafael Grimalt, jugador del equipo octacampeon, también agradeció al edil Mario Meza y al presidente Patricio Valdivieso: “contento, fuimos agresivos en los dos partidos, no dejamos que Morus realizara su juego y ganamos un torneo en forma invicta, gracias al profesionalismo de los jugadores, incluida la nueva generación que se afiataron muy bien al equipo y que lo dieron todo en la cancha, lo cual nos permitió recuperar nuestro cetro de campeones de la Liga A1 de vóleibol”.

ALCALDE

El alcalde Mario Meza. estaba feliz por este logro de los linarenses. También estuvo presente para ver el partido en el cual los albirrojos se quedaron con el título nacional: “somos campeones por octava vez, nos consagramos como los mejores, poniendo el nombre de nuestra ciudad en lo más alto. Este trofeo los jugadores y cuerpo técnico se la dedican a alguien que esta en el cielo el gran maestro Juan Arroyo, que hace 40 años inició este proceso”.

FEDERACIÓN

Finalmente el presidente de la Federación Nacional de Vóleibol , Jorge Pino Madrid, señaló que el directorio al cual representa hacen esfuerzos cada año para mejorar las versiones anteriores “ esta es la número 15 , se entregó mas localia a los clubes participantes de provincia; falta ahora mejor lo de la final porque tenemos un convenio con la televisión. Fue una fiesta aquí en el CEO, con un equipo que fuE un justo ganador Linares , que recuperó su trono de campeón en forma contundente y sólida”.

Destacar también la entrega de los llamados jugadores de recambio como es el caso de los juveniles: Carlos y Rafael Fuentes Manquepi, Felipe Jorquera Bravo, Cristóbal Kaid Sepúlveda y Ricardo Pérez Cabello

TODOS LOS PREMIOS PARA LINARES

Mejor Líbero: Martin Meza Salvat

Mejor Armador: Rafael Grimalt Fuster

Mejor atacante: Carlos Araujo

Mejor Jugador: Máximo Montoya



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo