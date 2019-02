Opinión 16-02-2019

Mitos urbanos de Talca

Hace unos días, Talca realizó su Festival de la Independencia. Varias cartas en el diario de esa ciudad lamentaron que se realice el festejo de un hecho tan trascendental para el país y sólo se traigan artistas extranjeros, algunos desventurados cómicos argentinos y, además, nadie, ni animadores ni autoridades, expliquen el porqué de este acontecimiento, que como divertimento, no tiene nada de malo y debiera mantenerse en el tiempo.

Pero además, defensores de esta idea, abogan por declarar “feriado legal” para esta fecha, ya que Talca era la “cuna de la Independencia”. Unos alumnos de doctorado hicieron algunas puntualizaciones advirtiéndole, de paso, que no se citó una obra fundamental sobre este punto y que fue fruto de un Seminario organizado por la U. de Talca en el 2016 y en el cual tuvimos participación. La idea del feriado legal es excelente, pero con adecuados fundamentos.

El que en Talca se redactó, firmó y determinó la declaración de la Independencia no es real. Ese 12 de febrero de 1818 se proclamó (es decir se dio a conocer) la decisión de liberarse de España “y de cualquier otro estado”. Pero igual ceremonia se hizo en Santiago y en otros pueblos. O sea, no sólo ocurrió en la capital maulina. El texto leído estaba ya redactado y, desde Talca, O’Higgins pidió a Zenteno, Vera y Pintado y Zañartu que fundamentaran ese acto. Lo que se envió al prócer no fue de su agrado y el borrador fue devuelto a Santiago. Llegó a la región después del 12 de febrero.

Además, se ubicó una estatua frente al municipio donde aparece O’Higgins, con uniforme de parada y BANDA TRICOLOR, firmando la famosa acta. El ilustre soldado jamás usó ese uniforme y, la única pintura que lo muestra en traje de parada, se la hizo Gil de Castro en 1822 y la banda que cruza su pecho es AZUL, la misma usada hasta hoy por los reyes Borbones. Tal como lo lee.

No vamos a dar más detalles, pero la querida ciudad de Talca alimentó este mito, lo regó y sobre él, quiere edificar una verdad absoluta.

La Independencia no fue una flor que surgió súbitamente en la polvorienta plaza talquina del 12 de febrero de 1818. En su aspecto bélico se inició indiscutiblemente en Linares. En esa villa O’Higgins dio una voz de alarma a los realistas al tomarse la población el 6 de abril de 1813. Ya Chile tenía bandera, escudo e incluso constitución política. Estos tres elementos son la base de un estado. El 27 de abril de 1813, en Yerbas Buenas, Pareja, glorioso almirante hispano, muerde el polvo de la derrota y debe retroceder a Chillán donde muere, algunos dicen que de neumonía, otros, de profunda depresión por lo acontecido.

El General Carrera, en junio de ese año, decreta oficialmente que se reconozca la bandera azul, blanco y amarillo como oficial del estado chileno. Y además se redacta una Canción Nacional.

El Alcalde de Linares Mario Meza rescató esa fecha y ha dicho que “la patria nació en Linares”. Argumentos no le faltan.

Pero no solo este mito tiene la villa piducana.

Veamos.

La casa de Albano Pereira

El 27 de agosto de 1945 bajo el gobierno de don Juan Antonio Ríos se dictó la ley 8.167, que declaró monumento histórico la casa del actual Museo, donde, según se dijo, “se instaló el Cuartel Directorial del Ejercito del Sur”, donde además, según se manifiesta, se aprobó la proclamación de la Independencia de Chile. ¿De dónde se sacó ese dato? La única versión es la manifestada por Opazo Maturana en su Historia de Talca, donde atribuye tal hecho “a la tradición”. Más tarde se dijo que en ella vivió Vergara Albano y se habría criado O’Higgins desde los 5 años. Pero una revisión que hicimos de los títulos de propiedad demostró que ese bien jamás perteneció a los Albano ni en ella se albergó el prócer. Pero, en la ley que la declaró Monumento Histórico, se agregó un artículo mediante el cual se asignaban fondos para darle el carácter que “debió tener en 1818”. Entonces se le adosó un poste en la esquina y se arregló el frontis. Es decir, se le “disfrazó” de casa de la época hispana.

El Liceo de Talca y el Abate Molina

Durante años, se dijo que el Liceo de Talca lo fundó el Abate Juan Ignacio Molina. No era verdad. El establecimiento fue creado por escritura pública firmada por el Obispo Cienfuegos el 7 de noviembre de 1840. Su texto aleja cualquier sombra de duda. Sobre ello publicamos un minucioso trabajo en el Boletín de la Academia. El mito de que abrió sus puertas en 1827 y se debió a “la fortuna” del Abate Molina no tiene asidero.

Peo además, los talquinos han sostenido, con arreglados argumentos que el Abate Molina nació en Talca. Sobre ello incluso se han publicado libros. Es más, en 1967 cuando los restos del sabio llegaron a esa ciudad en camino a Villa Alegre, se “extraviaron”, y sólo aparecieron cuando los personeros de Linares, indignados, llamaban al Ministro del Interior Bernardo Leighton. En la burda maniobra estuvieron involucrados rectores de liceos, párrocos y otros próceres.

Agregue Ud a ello la afirmación de que en la que en la plaza de esa ciudad está enterrada la canilla del quijote (incluso se han intentado “excavaciones” para ubicarla) y tenemos a una hermosa colección mitológica digna de la literatura griega.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia