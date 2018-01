Opinión 30-01-2018

Mitos y verdades sobre la Enuresis

La enuresis nocturna o enuresis, es una condición temporal en el desarrollo del niño que produce una micción involuntaria durante el sueño nocturno y que se supera de forma natural.



Comúnmente, es causada por la sobreproducción de orina por la noche o por la reducción de la capacidad de la vejiga. También es probable que existan factores genéticos y hereditarios - casi dos tercios de los niños que mojan la cama, tienen a uno o ambos padres con antecedentes en la condición.



No es algo que el menor pueda controlar, y la inhabilidad de despertar a las señales de una vejiga llena es común para todos los niños.



¿A qué edad un niño ya debería controlar la orina en la noche? ¿Cuándo como padres debemos preocuparnos? ¿Es diferente en niños y niñas?



La mayoría de los pequeños, a los 5 años ya suele controlar sus esfínteres durante el día, aunque la continencia nocturna puede tomar más tiempo. El control de esfínteres es un proceso que puede tener una duración variable, dependiendo de cada niño, pero en general, si presenta incontinencia (enuresis), ya sea diurna o nocturna luego de los 5 años, es conveniente consultar al pediatra.



La enuresis nocturna suele ser más frecuente en los varones. Un 30% de los niños de 4 años de edad mojarán su cama por las noches, mientras que este porcentaje se reduce al 10% alrededor de los de 7 años y al 3% cerca de los de 12.



¿Cuáles son los principales factores que hacen que un niño tenga este problema?



Cabe mencionar que la enuresis no es una enfermedad en sí, sino un síntoma que amerita considerar cuál es la causa subyacente, a pesar de que muchas veces ésta no puede determinarse.



La inhabilidad de despertar a las señales de una vejiga llena es común a todos los niños y está asociada generalmente con la inmadurez de los mecanismos del control de los esfínteres en los cuales intervienen factores hereditarios y, en algunos casos, dificultades en el ambiente familiar para generar las condiciones necesarias para que el niño pueda aprender a controlar la micción. También puede obedecer a factores emocionales, en respuesta a algún evento estresante para el niño que gatille así una conducta regresiva.



¿Qué importancia tiene la herencia genética en este tema?



Si bien no se ha identificado aún un gen determinado asociado a la enuresis, hay varios genes relacionados en estudio.



Se sabe que si uno de los padres tiene antecedentes de enuresis nocturna en su niñez, la probabilidad de que sus hijos la presenten es de aproximadamente un 35%, duplicándose esta probabilidad si ambos progenitores la padecieron.



¿Cuál es la actitud que se debe tener como padres frente a esta condición? ¿Cómo se debe abordar?

Lo más importante es que los padres no lo vivan como una enfermedad o que puedan sentir culpa o vergüenza que se trasmita al niño. Saber que hay componentes fisiológicos y/o hereditarios, y que es una condición temporaria, es importante para bajar el estrés y el sentimiento de impotencia. Es importante naturalizar la situación, no buscar ni el castigo ni, por el contrario, la recompensa si el niño se levanta seco en la mañana. Buscar soluciones existentes en el mercado contribuye a bajar los niveles de presión, tanto para los padres, como para los niños.



Consejos para una rutina nocturna de calidad:



• Permitir que el hijo tenga un momento de transición de su actividad a la hora de acostarse.

• Los rompecabezas o los bloques de construcción pueden ser un juego familiar bueno y tranquilo.

• Dibujar o colorear también son actividades adecuadas para hacer antes de irse a la cama.

• Un baño caliente es muy relajante y puede facilitar la transición.

• Escuchar música, leer en voz alta o mantener una charla tranquila son buenas maneras de crear un lazo con tu hijo antes de acostarse.



(Dra. Sandra Miasnik

Médico especialista para GoodNites)