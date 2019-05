Social 23-05-2019

Modelo de acompañamiento a la inclusión laboral detecta un 8% de personal con discapacidad no conscientizada u oculta por temor

A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral, que exige el contrato del 1% de personas en situación de discapacidad por cada 100 trabajadores, existe un incumplimiento generalizado de la ley y una ceguera cognitiva respecto de la realidad del personal ya activo.



Grupo OpenCluster, empresa chilena que lanzó un innovador modelo de inclusión laboral en 2018, acaba de completar un total de 71.200 trabajadores encuestados, de los cuales un 8% desconocen tener una enfermedad acreditable como discapacidad, o bien, optan por no informarla. El temor a ser estigmatizados, a la inestabilidad laboral y al alza en sus costos de salud y seguros, son las razones más recurrentes de quienes evitan informar patologías acreditables a la inclusión laboral.



Según Estadísticas del Registro Administrativo de la Dirección del Trabajo sobre la Ley de Inclusión Laboral, febrero 2019; desde la entrada en vigencia de la ley se han contratado 12.360 personas a su alero, con la participación de 1.988 empresas. De éstas, su concentración de ubica en la Región Metropolitana (1.095 empresas) y le siguen Biobío, Valparaíso, O`Higgins y Los Lagos. Se estima que 6.000 empresas en Chile calificarían bajo esta normativa, con más de 100 trabajadores, y no más del 50% estarían cumpliendo con la Ley de Inclusión Laboral.





A la fecha, del total de personas asesoradas por OpenCluster y en situación de discapacidad, un 63% presentan discapacidad de tipo física, un 30% sensorial y un 7% psíquica y mental.





Gracias a un equipo multidisciplinario de médico, psicólogo, fisiatra, terapeuta ocupacional, kinesiólogo y neurólogo, la consultora hoy aplican una batería de preguntas para detectar patologías acreditables, así como otras que podrían a futuro generar una condición de discapacidad, como sería la diabetes y el desarrollo de heridas crónicas, la hipertensión y el desarrollo de cardiopatías o accidentes vasculares; además de otras crónicas como podrían ser fibromialgia y depresión, esta última una de las más frecuentes y no informadas al empleador.



Con el pasar de los meses, la consultora OpenCluster ha elevado la participación de los entrevistados. Dado que la encuesta era voluntaria y lograba la participación efectiva del 40 al 60% del personal, hoy tras una decisión de gerencias de las empresas contratantes, se realiza una capacitación informativa a todos los trabajadores, de forma de conscientizar acerca de la realidad sobre la inclusión, y se aplican encuestas grupales para detectar patologías. La información registrada solo es transmitida al empleador tras el consentimiento del encuestado, tanto para acceder a su ficha clínica, como para saber si decide o no, iniciar la tramitación de su carnet de discapacidad en la COMPIN, que lo acredite como trabajador susceptible a la contratación bajo la Ley de Inclusión Laboral.



“Todas las empresas son inclusivas, aunque no lo saben en su mayoría. En la práctica, muchas de ellas superan la cuota exigida por la ley, y lo que es más preocupante, es que desconocen la situación real de sus trabajadores. Esto es cuestión de construir cultura inclusiva y transparentar realidades, protegiendo al trabajador y procurando su autocuidado, para que a futuro su nivel de discapacidad no aumente y mejore su calidad de vida dentro y fuera del trabajo”, concluyó Arias. La consultora realiza un mapeo de salud individualizado y propone un acompañamiento a quienes están en situación de discapacidad, además de cruzar aspectos como clima laboral y contexto socio-familiar, incorporando inteligencia al análisis de datos. El contratar personas en discapacidad no convierte a una compañía en una empresa inclusiva, en opinión del ejecutivo, se precisan cambios estructurales en las empresas para evitar vacíos legales y vicios que terminan dañando la verdadera misión de esta ley.