Nacional 09-02-2019

Modernización de Bip!: Se podrá pagar con tarjeta de crédito y se podrá validar al interior de los buses

Una “modernización” de la tarjeta Bip! fue presentada, por el ministro (s) de Transportes, José Luis Domínguez, y el director del Transporte Público Metropolitano, Fernando Saka, quienes dieron a conocer la inclusión de nuevas formas de pago. “Vamos a tener diversos modos de pago para la tarjeta, como código QR, al igual que vamos a poder usar tarjetas bancarias y de crédito. También vamos a lanzar una Bip! 2.0, la cual estará conectada con nuestras cuentas bancarias, de tal forma que no será necesario recargarla”, señaló Domínguez. Además, Saka adelantó que ya no será necesario ir hasta un “totem” para validar las recargas, ya que “habrán validadores totem en cada uno de los buses. No habrá la necesidad de bajar al metro a validar la carga que realizan por internet, esto disminuye los tiempos de viaje y también en cierto sentido genera más tiempo con las familias”. Las mejoras no solo están apuntando a reducir el tiempo de viaje de los pasajeros, sino que también apunta a reducir la evasión en el transporte público. “Nosotros creemos que hay evasión producto de dificultades de poder cargar la tarjeta Bip!, dándoles posibilidades de carga distintas, creemos que debiera reducirse la evasión, justamente porque estamos dándoles facilidades de modos de pago”, sostuvo el ministro (s).