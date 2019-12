Editorial 04-12-2019

Modernización de Gendarmería

El proyecto que moderniza la carrera funcionaria de Gendarmería dio un nuevo paso en el Senado, luego que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobara en particular la iniciativa que cumple su segundo trámite. Ahora corresponde que el texto sea analizado por la Comisión de Hacienda en las materias relativas al financiamiento.



En lo fundamental el proyecto plantea una serie de medidas para modernizar la carrera funcionaria de Gendarmería, entre ellas, una bonificación al retiro para el personal que cumpla con ciertos requisitos; se aumenta la planta de personal no uniformado en más de mil cargos; se aumenta el monto de la bonificación por egreso que se entrega una vez que se han cumplido 20 años de servicio; se incorpora al personal no uniformado no adscrito a Dipreca para que acceda a esa bonificación y se duplica el número de ascensos en los próximos 5 años.





Se aprobaron normas relativas a ascensos, la posibilidad de establecer bonificaciones de retiro, la incompatibilidad de estas con otro tipo de emolumentos. También se establecen años por grados para los efectos de poder acelerar el desarrollo de la carrera funcionaria y garantizar un conjunto de derechos.



Del mismo modo, algunos parlamentarios presentaron una indicación para enfrentar una norma que tiene la ley de Gendarmería y que señala que aquellos funcionarios que por alguna situación no se desempeñen durante 6 meses continuos no pueden ser calificados.







La indicación lo que busca es hacer una excepción en el caso de mujeres que han hecho uso legítimo de su pre y postnatal que no quedando en condiciones de ser calificadas de acuerdo a la norma señalada anteriormente, podrían ser calificadas para no perder la antigüedad.