Policial 10-01-2019

Modernización de las policías: hacia una política integral y una hoja de ruta

Como "una oportunidad para impulsar una política integral de seguridad pública, con una visión de Estado y con altura de miras", la Sala del Senado inició la discusión del proyecto, en primer trámite, que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

El debate estuvo cruzado por la situación vivida a raíz de la crisis en Carabineros y que culminaron con el manejo en el caso Catrillanca y la salida del general Director de la institución.

En esa línea, diversos senadores anticiparon que cualquier política que aborde una modernización de las policías debe fundarse en cambios en las estructuras, formación y funciones de ambas policías, así como en sus presupuestos. Todo esto con un fuerte énfasis en la dependencia civil del mando y una clara hoja de ruta que sea fruto del acuerdo de todos los sectores.

La senadora del Maule, Ximena Rincón lamentó “la crisis en las instituciones, pero hoy nos convoca la probidad de Carabineros y la necesidad de esta legislación no es sino que la consecuencia de haber mantenido por décadas una autonomía para las FF.AA. y de orden, que mina las bases del derecho. Todo poder no regulado y no controlado se corrompe”.