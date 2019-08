Crónica 03-08-2019

Modernización del Estado en Chile, una oportuna necesidad

El Estado de Chile , aquella “ organización jurídica de la Nación” ( George Bordeu), requiere modernizarse, si no lo hace, ni toda la riqueza natural del país, ni todo el esfuerzo de sus ciudadanos lograran el ansiado y esquivo desarrollo, concepto más amplio que el simple crecimiento. Si no ,que lo digan algunos países vecinos al nuestro.

Un Estado eficiente, con políticas públicas de calidad pueden llevar a Chile al desarrollo en una generación ( 20-25 años), por cuanto otorgan ventajas competitivas, aportan a la productividad y dan protección social, tras el bien común que por lo demás es su fin ( art. 1º Constitución Política).

En los 200 años de historia como país, el Estado de Chile ha cumplido roles conforme a cada etapa vivida, pero su naturaleza autoritaria, centralista y concentrada se ha mantenido casi inalterable, hasta ahora. Sólo la crisis de 1929 lo hizo cambiar a funciones de regulación, hasta llegar a la Constitución Política vigente, en que se fija un orden público económico (OPE) dentro de un régimen de economía de mercado y se establece un catalogo de garantías, con un mecanismo efectivo de protección.

El peso de un Estado obsoleto, rezagado ante los cambios tecnológicos y sociales es tal que ni siguiera los esfuerzos de muchos logran el desarrollo, más aún si se busca compensar la falta de eficiencia con un mayor tamaño.

Se han hecho esfuerzos en tal sentido, uno muy marcado fue el nuevo concepto de “servicio público” que se dio en la década de los años 80 al Registro Civil e Identificación, el que no ha cejado en su innovación, siendo por ello bien evaluado por los usuarios. Por ejemplo, en todo lo que es digitalización de sus servicios, el 2018 se emitieron por internet 57 mil certificados, este año 2019 se entregan 120 mil al mes, con el consiguiente ahorro de tiempo, rapidez y desahogo de sus oficinas.

El año 2018 el gobierno del presidente Piñera creó el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, con 13 miembros transversales , con el ex Contralor Ramiro Mendoza, como su presidente.

El pasado 25 de Julio, como resultado de ese trabajo, se presentó la Agenda de Modernización del Estado, que apunta a dotar al país de una arquitectura que permita una modernización continua, según se dijo.

Como es obvio, son muchos los aspectos en los que el Estado debe modernizarse, algunos de ellos son la simplificación de los trámites aprovechando la tecnología,( donde el ejemplo del Registro Civil es patente), la transparencia, probidad, control interno, compras públicas, estatuto del personal y profesionalización del mismo.

Sobre lo primero, se busca digitalizar mil trámites, sólo el 2019, 60 instituciones públicas han iniciado la digitalización de 300 trámites. La meta es llegar a que el 80% de las diligencias se efectúen on line. Como dato, el año 2018, el Estado gastó 100 millones de dólares, sólo en papel, carpetas y archivadores.

En materia de transparencia, sin duda se ha avanzado, hay una ley al respecto, pero falta bastante. En probidad, esta claro que Chile ya no es la excepción en el continente, y tener índices de corrupción más bajos que el resto no es un consuelo. Hay que mejorar la cultura del control interno, “confía pero controla”, puede ser un buen lema. En compras públicas se ha avanzado bastante, pero también falta, en especial en los tiempos de pago a los proveedores.. En materia de personal, el Estado hace lo que la ley impide a los privados, debe entonces adecuarse las plantas a requerimientos reales, ni más ni menos, y esos funcionarios deben tener estabilidad, remuneraciones y funciones conforme su rendimiento , gestión y calificaciones.

El Estado experimentará el 2020, un importante cambio con la elección de los Gobernadores regionales, de descentralizará la gestión del ejecutivo al menos; es cierto que sus facultades no son suficientes, pero es un inicio, será primera vez en la historia que las máximas autoridades regionales serán electas, y por cierto ello es todo un desafío para la inteligencia zonal.

Consciente de todo ello, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, ofrecerá en breve a los funcionarios públicos un curso de capacitación sobre Modernización del Estado, que debe ser el primer paso de los desafíos que esta oportunidad nos demanda.



(Robert Morrison Munro Ph. D.

Magister en Derecho Administrativo

Facultad de Derecho U. Autónoma de Chile)