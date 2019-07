Opinión 16-07-2019

Modernización del sistema de licencias médicas

Hace pocos días nuestro mandatario ofreció disculpas a todos los chilenos y chilenas que se vieron afectados por los imprecisos procedimientos que se estaban llevando a cabo dentro del Compin y a raíz de ello, entregó una serie de noticias, una de ellas: Todas las licencias médicas atrasadas estarán resueltas.

Con esto, y al igual que con modernizaciones importantes en pensiones, AUGE o seguridad pública, nuevamente el Gobierno del Presidente Sebastian Piñera, prioriza las necesidades de los Chilenos como las urgencias del Gobierno.

Además de esta importante noticia, de terminar con la espera en la tramitación de las Licencias Médicas, nos dio una noticia que, además de ser claramente un avance para el desarrollo del mundo digital, también será la clave para que los chilenos podamos ingresar a ver en qué estado (aprobada, rechazada o pendiente) se encuentra nuestro trámite –licencia médica-, sin necesidad de hacer filas: Desde el 5 de julio ya se encuentra habilitada la nueva web de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, www.milicenciamedica.cl.

Era demasiado injusto, que estando en el año 2019, donde las tecnologías avanzan tan rápido, aún le exigiéramos a los ciudadanos tener que asistir presencialmente a consultar por la tramitación de una licencia médica, que afectaba aún más el estado de salud, lo obligaba a gastar recursos y tiempo, para que además muchas veces, se llevaran una mala noticia.

Sin duda, esto se trata de una cirugía mayor en materia de salud, un actuar positivo frente a una crisis y de ello estamos orgullosos. Bien sabido es que se emiten cerca de 4,4 millones de licencias al año por medio del sistema de Fonasa y solo en Santiago había 27 mil atrasadas. Ya era hora de impulsar las nuevas tecnologías para dejar al alcance de todos los chilenos la información, sin necesidad de que se acerquen a una sucursal del Compin, lo que hasta hoy ha significado filas y mucho tiempo de espera.

Dentro de la web los usuarios podrán revisar –sin costo– cuál es el estado en el que encuentra su licencia médica, sin necesidad de utilizar un tiempo significativo y esto da la oportunidad a las personas que se encuentran imposibilitadas o que debido a sus enfermedades, no pueden trasladarse a las oficinas. Además, es importante destacar que se buscó una plataforma amigable, de fácil uso y acceso, en el que solo se necesitará el Rut del trabajador y el folio de la licencia médica.

La modernización del Estado ha llegado para quedarse, para ser parte de las nuevas tecnologías, a entregar nuevas oportunidades. Ya podemos ver la licencia médica digital, la que da libertad al paciente y no necesita papeles para ser tramitadas y como gobierno, esperamos que para el 2021 la plataforma digital sea la única vía por la cual se emitan. Queremos seguir avanzando por agilizar las diligencias y las necesidades de los chilenos y chilenas, no pueden esperar.

Estamos completamente seguros, de que esta iniciativa beneficiará a millones, le dirá “no” a las filas, pero aun así, sabemos que no todo puede pasar por materia digital, y aquellos que aún no se familiarizan con la tecnología, como en muchos casos nuestros adultos mayores, el trámite se podrá continuar realizando en las sucursales, las que se encontrarán más expeditas.

Así es como una de las líneas de trabajo por la que luchamos todos los días, es que nadie se quede fuera y así se refleja entregando integración, apoyo y descongestión a nuestros compatriotas.





(Jorge Guzmán Zepeda, Secretario Regional Ministerial de Gobierno)