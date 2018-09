Opinión 01-09-2018

Modernización Tributaria: En busca de la activación económica del país

Cuando nuestro Presidente Sebastián Piñera asumió el Gobierno, lo hizo con la misión de que el país volviera a crecer y creara buenos empleos, se incrementaran los salarios y hubiesen oportunidades para todos. Ante esto, es clave que se tomen todas las medidas necesarias para que se reactive cada vez más la economía de Chile.



Si queremos que la economía de nuestro país crezca rápidamente y genere más empleos, se hace necesario modernizar nuestra ley tributaria y, con esto, incentivar el ahorro y la inversión. Así, se fomentará el emprendimiento y la innovación.



Quiero destacar que la Modernización Tributaria pone el foco en las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), ya que son ellas las que generan más empleos en el país. La reforma no solo le entregará menores tasas de impuestos, sino que también podrán dedicar más tiempo a hacer crecer su negocio, en vez de tener que estar dedicándose al fatídico papeleo.



Me es imperante destacar que el apoyo y la promoción a las Pymes está en el corazón del programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera y, la Modernización Tributaria apunta a ese objetivo. Esto es porque con ella se busca promover el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas a través de un sistema tributario más simple y comprensible, con incentivos especiales para la inversión. Donde, dentro de sus principales características están la integración total; pro inversión y pro empleo; trato preferencial para las Pymes; pro clase media.



Para que entendamos aún más el por qué, detallaré lo siguiente:

El objetivo central es incentivar el crecimiento económico, la inversión, el ahorro y la generación de empleo. En términos de recaudación fiscal el proyecto es neutro porque asegura la recaudación tributaria necesaria para que el Estado cumpla adecuadamente sus funciones, especialmente en materia de políticas sociales y obras de infraestructura: con esta modernización, el Fisco no dejará de recibir un solo peso menos. Su fin es otorgar certeza jurídica, ser predecible y amigable para todos los contribuyentes. Es por ello que se modernizará la relación del contribuyente con el Servicio de Impuestos Internos (SII). Entre las medidas están la creación de un sistema de tributación único, más equitativo y plenamente integrado, para todas las empresas, con medidas especiales para las Pymes. Favorecerá a más de 150 mil Pymes y facilitará la vida de todos los contribuyentes. También, establece incentivos a la inversión y al crecimiento económico a través de un sistema de Depreciación Acelerada o instantánea para todas las empresas. Se extenderá hasta el año 2035 las franquicias tributarias para la contratación de mano de obra e inversión en las Zonas Extremas del país. Como un mecanismo de ayuda para la clase media, se incentivará la adquisición de viviendas de la clase media, ampliando de 2000 a 4000 UF el límite superior del precio de las viviendas en que se puede usar un crédito especial de IVA. Se crea la “Defensoría del Contribuyente" (Dedecon), que velará por el respeto de los derechos de los contribuyentes. Se fomentará la donación de las empresas a instituciones sin fines de lucro de bienes de primera necesidad. Además, se establece el uso obligatorio de la Boleta Electrónica. Se modernizarán y simplificarán las normas de tributación internacional para atraer inversión extranjera y fomentar la internacionalización de la economía chilena. Luego, se va a equiparar la carga tributaria entre empresas que venden bienes y servicios en forma convencional y aquellas que lo hacen en forma digital. Y, se va a modernizar y perfeccionar los impuestos verdes para aquellas actividades consideradas contaminantes.



Así, la Modernización Tributaria busca mirar cada una de las normas para que nuestro marco tributario esté a tono con los nuevos tiempos y los nuevos desafíos.



(Jorge Guzmán, seremi de Gobierno de la región del Maule)