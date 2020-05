Crónica 21-05-2020

Molestia en autoridades por negación a cuarentena en la región del Maule



El intendente informó que no se había recibido respuesta a la solicitud de los alcaldes por parte del Ministerio de Salud, debido a que no se cumple con los requisitos para decretarla en la Región. Consejeros regionales reaccionaron cuestionando la determinación.

Tras la solicitud de los alcaldes de las 30 comunas de la región del Maule, el Gobierno descartó decretar una cuarentena para este fin de semana largo. El intendente Pablo Milad explicó que “la cuarentena va a ser imposible solo por cuatro días. Es una medida restrictiva extrema que se aplica solamente cuando hay brotes significativos”, agregando que las cuarentenas efectivas son de dos semanas y que hacerla por tan poco tiempo no generaría un impacto significativo, además de explicar que en ningún país se han desarrollado cuarentenas por tan corto tiempo.

Esto desato la molestia de las autoridades y fue el Consejo Regional, por intermedio de su presidente, Juan Andrés Muñoz, quien por medio de un comunicado criticaron la determinación.

“Debido al aumento significativo de los casos de COVID-19 en Chile y en la Región del Maule, lamentamos profundamente que el Gobierno central no haya determinado cuarentena para la Región del Maule o para aquellas comunas que tienen mayor índice de contagios en la región”.



Sobre los peligros del fin de semana largo, donde en situaciones similares ya se ha visto un incremento en el ingreso de las comunas del Maule el presidente del Core señaló, “debido al fin de semana largo que se producirá por el feriado de este fin de semana, lamentamos que tampoco se haya decretado una cuarentena parcial para aquellos días, en que consideramos que las personas debieran quedarse en casa resguardando su seguridad y evitando los focos de contagios”.



Tras lo cual aseguró que se solicitaron otras medidas que espera sean adoptadas tras la negativa de la cuarentena. “Considerando que no se tomaron estas medidas, solicitamos que se refuercen aquellas medidas de controles sanitarios para evitar que ingresen personas a segundas casas”.



Por último, ratificó el llamado a la ciudadanía para que se queden en sus casas y tomen todas las medidas sanitarias pertinentes para evitar el contagio y la propagación de este virus.