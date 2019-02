Política 16-02-2019

Monckeberg defiende la indemnización a todo evento: Nadie puede estar tranquilo solo con el sistema actual

"Esa propuesta nos parece interesante y la estamos evaluando, y más que evaluar la propuesta, lo que estamos decidiendo es el momento oportuno en el cual lo ingresaríamos", dijo el ministro del Trabajo.

Tras la polémica generada por el proyecto que el Gobierno está evaluando para incluir un sistema alternativo a la indemnización por años de servicio, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, salió a zanjar el debate y afirmó que "estamos convencidos (que la iniciativa) mejora las actuales posibilidades de los trabajadores". En ese sentido, destacó que "nadie puede estar tranquilo con un sistema de término de relación laboral donde sólo el 8% de los trabajadores recibe indemnización". "Por lo mismo nosotros estamos evaluando un sistema alternativo voluntario que permita a aquellos trabajadores que lo prefieran, una indemnización a todo evento que no esté condicionada con que te despidan, sino que te indemnicen cuando el trabajador renuncia y que no requiera estar un año en el trabajo, sino que reciba indemnización desde el primer mes", explicó Monckeberg.

"Esa propuesta nos parece interesante y la estamos evaluando, y más que evaluar la propuesta, lo que estamos decidiendo es el momento oportuno en el cual lo ingresaríamos", enfatizó. Consultado por si el proyecto vendrá incluido dentro de la reforma laboral que el Gobierno presentará en marzo, el ministro señaló: "Es una decisión que aún no hemos tomado, lo vamos a resolver durante este mes con el Presidente". Respecto a la estrategia de La Moneda para conseguir el apoyo de la oposición, la cual ya se ha manifestado en contra de los trascendidos de la iniciativa, el titular de la cartera manifestó que "no hay que adelantarse, estamos evaluando la propuesta y el momento oportuno de ingresarla".