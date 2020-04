Crónica 16-04-2020

Mónica Henríquez, dirigenta de Los Hualles: “Los programas del gobierno están lejos del mundo campesino”



La presidenta de la Asociación de Ganaderos de Los Hualles, Mónica Henríquez, dio a conocer la preocupación que existe en el sector por las complicaciones que deben enfrentar en medio de la pandemia del coronavirus por situaciones de la falta de trabajo, escasez hídrica e incluso la baja de los precios de los animales.



“Estamos con una gran incertidumbre, porque los programas de gobierno están alejados del mundo campesino. No hay programas que apunten a la realidad de la gente. Sólo el alcalde y los funcionarios de la salud conocen nuestro problema, no así los parlamentarios por los cuales votamos para que nos representaran. Solamente el jefe de gabinete del senador Galilea se ha venido a interiorizar de nuestra situación”.



“Actualmente no contamos con los pro empleos de emergencia que daba la Conaf. Un trabajo que todos los años tenían las señoras jefas de hogar de nuestro sector. A ello hay que agregar que muchos bonos no llegan a las personas mayores que viven en el campo. En el caso de Indap, debería también cambiar el vencimiento de los créditos para el próximo año, atendiendo a la difícil situación de la gente de la precordillera”, afirmó.



Henríquez dijo que la situación es desde todo punto de vista negativo “porque acá hay pequeños negocios que han cerrado y también hay dificultades para la venta de la leña. Los animales no tienen pasto, no hay forraje, debido a la falta de agua”



“A lo único que apelamos es a la oración, porque muchas autoridades ni siquiera saben de qué vive la gente en el campo”, subrayó la dirigenta.