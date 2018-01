Crónica 12-01-2018

Monitoreo a través de tecnología de punta: Investigadores descubren sales en pozos de riego en Pan de Azúcar – Región de Coquimbo

Según las investigaciones existen capas dentro del acuífero con diferentes niveles de salinización.

A través de un interesante proyecto llamado “Vigilancia On-line de la Calidad del Agua, con uso pionero de Tecnologías para detección de metales en aguas superficiales in situ y SMD en aguas subterráneas, en sector río Elqui bajo y cuenca de Choapa” Financiado por Fondo de Innovación para la Competitividad FIC del Gobierno Regional, llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Intihuasi, en el cual se monitoreó con tecnología de punta el acuífero de Pan de Azúcar, Elqui Bajo y el río Cuncumén en la provincia del Choapa se descubrió que existen capas salinas en los pozos de riego de Pan de Azúcar.



La tecnología que midió la cantidad de sal en el acuífero El Culebrón en Pan de Azúcar llamado Dispositivo de Medición de Aguas Subterráneas (SMD), hizo un seguimiento de aguas subterráneas a través de pozos ubicados en esa zona, midiendo la conductividad electrica en las aguas del acuífero de forma automática a través de sensores.



Luego de revisar los resultados, los investigadores notaron que existen capas de agua con alta presencia de sales en los pozos estudiados lo que se considera un hallazgo puesto que con esa información los agricultores pueden tomar mejores decisiones a la hora de hacer un pozo considerando su profundidad y el sitio donde irá ubicada la bomba para extraer el agua.



“Teníamos noción de que había costras salinas asociadas al acuífero que está en Pan de Azúcar y a lo que sigue más al sur, pero esta tecnología, que posee una línea de sensores en profundidad, nos está mostrando que hay un gran impacto de la estructuración geológica del suelo que interactúa con el agua, existe una estratificación”, explicó Francisco Meza, investigador de recursos hídricos y director del proyecto de INIA.



Meza sostuvo que el dispositivo utilizado muestra en tiempo real el comportamiento eléctrico del agua entregando información que no existía “este dispositivo nos está mostrando esa interacción en tiempo real y por lo menos tres veces al día con datos y un pantallazo completo de zona saturada, por muchos meses, es decir que la conclusión que sale de allí es bastante potente y es novedosa porque esa información no existía”.



Ernesto Cortés, académico de la Universidad Católica del Norte y Director de la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de esa casa de estudios explicó que este hallazgo posee un gran impacto para las actividades que se sustentan con agua en el sector de Pan de Azúcar. “Podría haber un impacto muy grande para todas las actividades que se sustentan precisamente de esa agua y por lo tanto hay un tema económico productivo y social”.



El académico sostuvo que la primera etapa es sacar una fotografía de la situación de salinización en la que se encuentran estos acuíferos a través del tiempo para entender la dinámica de salinización. “Con esta información uno podrá plantearse cuál es la mejor forma de monitorear el estado de salinización de los acuíferos y cuáles deberían ser las reacciones o el control que uno debería tener para que no ocurra una salinización o recuperar el acuífero de ser posible”.



Jaime Castillo, presidente del comité de Agua Potable Rural (APR) de Pan de Azúcar y Presidente de la Asociación Gremial de APR de la provincia del Elqui indicó que es importante analizar estos estudios. “El tema del agua es una cosa muy seria y tenemos que estar preparados, porque no podemos dejar el agua así no más ahí. Tenemos que analizar, sobre todo estas terrazas marinas y tenemos que ir viendo los análisis de suelo y la mineralización de las aguas”.



Resultados del estudio en Pan de Azúcar



Mediante la instalación del SMD en el acuífero El Culebrón se midió la resistividad en cada metro de profundidad del cuerpo de agua, dato que es procesado con características litológicas del perfil del acuífero para ser transformado al instante en conductividad eléctrica del agua, quedando dicha medición a disposición en tiempo real en la web.



Las conductividades eléctricas del agua en el acuífero El Culebrón se observaron irregularmente en 12 capas de diferentes concentraciones salinas en profundidad, detectándose conductividades eléctricas entre 2 mil uS/cm hasta 15 mil. Las mayores conductividades se presentaron entre las profundidades 78 a 82 m, debido a la presencia de una costra salina.



Presencia de cobre en Elqui bajo y Cuncumén



Mediante el proyecto además se vigiló las aguas superficiales de los ríos Elqui y Cuncumén donde se instaló un dispositivo Meoline, sonda que mide cobre +2 en aguas superficiales cada dos horas, bombeando una pequeña muestra pre tratada dentro de una celda electrolítica enviando datos online.



En ambos ríos las concentraciones de cobre +2 están por debajo de la norma esteblecida que fija un máximo de 0,2 miligramos por litro (mg/l). Mientras el el río Cuncumén las concentraciones fueron de 0,01 a 0,17 mg/l en el río Elqui fueron de 0.01 a 0.10 mg/l.