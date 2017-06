Editorial 04-06-2017

Monitoreo ante violencia intrafamiliar

En el Congreso, la Comisión de Familia respaldó la idea de legislar en torno a la iniciativa que modifica las leyes de Tribunales de Familia y Violencia Intrafamiliar, para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas y para facultar a los tribunales, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático.



Más en concreto, el proyecto busca incorporar al abanico de medidas cautelares posibles que puede adoptar el juez de Familia, el uso de un sistema telemático de monitoreo del presunto agresor, solicitada por la víctima, pero revisable durante la secuela del procedimiento respectivo, para verificar si aún persisten los fundamentos que la hagan procedentes.



La idea, según se explicó, es contar con un mecanismo certero, para que las medidas cautelares se cumplan, tanto por el agresor como también por la misma víctima, ya que muchas veces son estas las que incumplen las medidas, ya que usan las cautelares como forma de amenaza a la pareja.



Existe coincidencia en que es interesante que el ordenamiento jurídico contemple un sistema de control telemático de medidas cautelares en materia de violencia intrafamiliar, porque la experiencia indica que, sin ese control, es muy poco el valor práctico que tiene el decretar este tipo de medidas.



Se debe realizar una distinción cuando la medida cautelar se refiere a situaciones de violencia intrafamiliar constitutiva de delito y la no constitutiva de delito. En el caso de la primera, la medida cautelar la va a decretar el juez del Crimen y, en ese caso, no hay inconveniente en que el control de la medida lo haga Gendarmería de Chile, porque trabaja con procesados y condenados en sede penal.



Respecto de las relacionadas con violencia intrafamiliar no constitutivas de delito, la competencia queda en los tribunales de Familia.