Deportes 02-06-2021

Montesinos-Ríos el doble chileno femenino con miras a Colombia

Ambas deportistas se encuentran concentradas en el CEO-Santiago, entrenando fuerte y mejorando los aspectos táctico y físico para llegar en óptimas condiciones a la cita internacional juvenil.

El head coach de la selección chilena de tenis de mesa, Francisco Seija, supervisa los entrenamientos de la talquina Macarena Montecinos Mazuela y la osornina Valentina Ríos.

Ellas conforman el doble femenino que representará al país en los Juegos Panamericanos de la Juventud a realizarse en Cali, Colombia.

Esto luego de clasificar directamente por ránking mundial.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez “como Mindep-IND hemos venido siguiendo con mucha atención los progresos de Macarena (Montecinos), quien es deportista Promesas Chile y ha jugado por nuestra región a nivel de los campeonatos nacionales y Juegos Binacionales. Viene de realizar un concentrado de 3 meses en Alemania, así que su nivel está muy alto. Lo mismo con Valentina (Ríos) con quien se ha coordinado de forma perfecta para jugar el doble femenino. Cali les espera”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

Macarena Montecinos indicó que el trabajo de ambas ha ido en franco aumento “nos hemos afiatado muy bien. Con Valentina no somos mucho de hablar fuera de la mesa, pero en torneos y entrenamientos, sí hablamos harto, pero todo bien”.

Por su parte, la osornina, Valentina Ríos reveló que el destino las encuentra en una nueva etapa de sus vidas deportivas “con Macarena hace rato que no jugamos dobles, porque siempre teníamos como 1 año de diferencia, entonces cada una estaba con su compañera, pero ahora para Cali estamos entrenando juntas en el Centro de Entrenamiento Olímpico. Vamos por una buena preparación en el doble. Tenemos hartas chances. Muchas expectativas y la certeza que podemos llegar con una medalla. Hemos competido a nivel panamericano juntas. Trajimos un bronce, así que creo que podemos hacerlo de nuevo”, expresó.

Respecto al plan de trabajo de aquí a Cali, la jugadora osornina puntualizó “Macarena Montecinos “estamos haciendo mucho entrenamiento físico y técnico, más que nada. Muchísimo de eso. Lo psicológico, cada una nos preparamos de forma particular. Para Cali ya estamos intentando analizar nuestras eventuales rivales”.

Aun cumpliendo con su enseñanza media, la talquina Macarena Montecinos ha tenido que distribuir de forma equitativa sus tiempos para responder en ambos ámbitos “he compatibilizado bien los estudios con el deporte. Esto desde el año pasado cuando comenzó la pandemia, ya que las clases online me han ayudado. Tengo que viajar a Santiago a entrenar. Me está yendo bien en el Colegio como también en el Tenis de Mesa, así que he podido balancear ambas cosas por igual”, extendiendo sus agradecimientos al Colegio Pablo Neruda de Talca por todas las facilidades que le han dado para seguir sus estudios a distancia.

Los Juegos Panamericanos de la Juventud fueron reprogramados entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre, en Cali, hasta donde llegarán unos 4 mil deportistas.