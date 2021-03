Crónica 13-03-2021

MOP avanza en proceso de adjudicación de la concesión de grupo de hospitales Red Maule por cerca de US$250 millones

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones, avanza en el proceso de adjudicación de la concesión del grupo de hospitales Red Maule, que considera la construcción de tres nuevos recintos de mediana a alta complejidad en las comunas de Constitución, Parral y Cauquenes, los que representarán una inversión total cercana a los US$250 millones y que aportarán alrededor de 370 camas al sistema de salud. Así lo anunció el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, durante una visita a la región del Maule.



“Quizás no hay un momento en la historia de nuestro país donde haya estado más claro la importancia de tener un sistema de salud robusto, con todas las facilidades, con toda la tecnología y con todas las capacidades necesarias. Y naturalmente aquí en Constitución, pero también en otras zonas del Maule, esa no es la realidad, las personas a veces tienen que desplazarse a veces por largas distancias a ciudades como Talca o Curicó buscando atención o tratamientos. Hoy esa realidad comienza a cambiar y eso no es una cosa aislada es parte de cambiar una realidad del sistema de salud en la región” informó el Ministro Alfredo Moreno sobre la concesión de los nuevos hospitales cuya adjudicación se encuentra en proceso de toma de razón en la Contraloría General de la República.



El Secretario de Estado explicó que los tres nuevos recintos forman parte del plan de infraestructura hospitalaria del gobierno en la zona. “Recordemos que tenemos la construcción del Hospital de Curicó que está en un 98% de avance, también el Hospital de Linares que también está en plena construcción y ahora se agrega esto que hemos denominado la Red Maule que son los hospitales Cauquenes, Parral y Constitución, que vienen a reemplazar una infraestructura que tiene en promedio más o menos 80 años de antigüedad”.



“Esperamos entregar este terreno, donde se va a construir el Hospital de Constitución, y también los otros dos, que ya están perfectamente delimitados en las otras dos ciudades en el mes de julio aproximadamente para dar inicio a la concesión y con ello poder comenzar las obras iniciando el segundo semestre del año 2022 con un plazo de construcción del orden de tres años”, agregó la máxima autoridad del MOP.



Una vez que finalice la tramitación en la Contraloría, la Red Maule será adjudicada al Consorcio Iberoasiático, conformado por China Road and Bridge Corporation y Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S.A, que fue el que presentó la mejor oferta económica el pasado 27 de agosto.



La concesión de los nuevos hospitales de la Red Maule comprende el diseño, construcción y mantenimiento de las nuevas dependencias de los edificios, además de la provisión, reposición, montaje y mantenimiento del equipamiento médico y mobiliario clínico y no clínico.



El Hospital de Parral, que representará una inversión de US$78 millones, aportará en total 121 al sistema de salud y favorecerá a cerca de 58.000 personas de las comunas de Parral, Longaví y Retiro. En tanto, el Hospital de Constitución considera también una inversión de US$78 millones y tendrá una capacidad de 111 camas, que beneficiarán a cerca 57.000 personas de las comunas de Constitución y Empedrado, además de parte de las comunas de Curepto y Pencahue.



Finalmente, el Hospital de Cauquenes considera una inversión de US$89 millones y aportará 136 al sistema de salud, favoreciendo con ello a una población estimada de 59.000 personas de las comunas de Cauquenes, Chanco y Pelluhue.