Nacional 06-09-2019

MOP cuestiona a empresa que construyó el Cau Cau: "No se dio cuenta nunca de que existía algún problema en el diseño"

Si bien el Ministerio de Obras Públicas todavía no ha sido notificado del fallo que determinó que los errores de funcionamiento del puente Cau Cau fueron de diseño y no de construcción, el subsecretario de la cartera, Lucas Palacios, se refirió al caso resaltando por qué la empresa a cargo nunca se dio cuenta del problema.

"El Ministerio no ha sido todavía notificado de la sentencia, por lo tanto no podemos dar un opinión fundada porque tenemos que conocer primero el fallo. (Además) es el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el que tiene que tomar las medidas pertinentes si es que acoge lo que plantea el tribunal o va a una instancia superior", comentó la autoridad durante la presentación del plan de contingencia en el Aeropuerto de Santiago por las Fiestas Patrias.

"Sin embargo -añadió- yo igual quisiera decir algo importante: Yo no quiero buscar ninguna culpabilidad porque el puente Cau Cau es más viejo que el hilo negro, la historia es antigua, han pasado muchos gobiernos que han participado de este tema y es por eso que nosotros apenas asumimos en marzo (de 2018) nos pusimos como objetivo poder habilitarlo aunque sea transitoriamente". "Y ya cumplimos más de un año con una habilitación transitoria que ha permitido que 1.800.000 vehículos, según estimación del Ministerio de Transportes, han utilizado esta solución provisoria", aseguró.

Palacios también señaló que, según sus antecedentes, el MOP "estaría siendo condenado a pagar una indemnización de poco más de un millón de dólares y eso es por motivos del diseño, sin embargo, si esta empresa era tan experta internacionalmente en la construcción de puentes basculantes, no se dio cuenta nunca de que existía algún problema en el diseño, es algo que da para pensar".

En tanto, afirmó que "la licitación original fue de cerca de $15.000 millones y después tuvo un incremento de obra, más dinero de los presupuestado. Este puente ha salido bastante caro y nuestro objetivo justamente en vez de demolerlo, que fue una idea en un momento, contratamos una empresa especialista a nivel internacional y que nos ha permitido habilitar transitoriamente con sus recomendaciones".