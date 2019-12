Nacional 06-12-2019

MOP defiende acuerdo que condona el 80% de la multas por uso del tag y aclara detalles de los beneficios

Tras el acuerdo suscrito ayer que contempla beneficios para los usuarios respecto a las tarifas, deudas y multas asociadas al uso del tag, el ministro de Obras Públicas (MOP), Alfredo Moreno, explicó cómo operará la condonación de la multas y descartó que se trate de un incentivo a no pagar las cuentas. Asimismo, el secretario de Estado descartó que los beneficios acordados con diversas organizaciones de transportistas y representantes de la coordinadora No+TAG, signifiquen un desembolso de recursos fiscales. Entre los puntos principales, se acordó una rebaja de hasta 80% en las multas asociados por inhabilidad o no uso de tag, rebaja de 50% en la tarifa para motos y beneficios para usuarios frecuentes, como el transporte de carga y buses.

"Aquí lo que sucede es que había una norma que quedó mal, que debió haberse cambiado hace mucho tiempo, que significa que las personas tienen una multa, que no tiene que ver con las autopistas, tiene que ver con el no tener un tag o tenerlo deshabilitado, esas personas entran a la autopistas y son objeto de una multa de tránsito, esa multa tal como se aplica hoy día, con la ley actual, significa una por cada carretera que la persona pasa, por lo tanto, en un día la persona es objeto de múltiples multas, y eso significa que la persona no puede sacar su patente si es que no paga eso", dijo el ministro en entrevista con Tele13 Radio. "Por tanto -añadió- que una persona que no tiene tag por un día, o que queda deshabilitado el tag por un día, esa persona tiene unos costos que son impresionantes, y de ahí no puede salir. En la práctica, lo que ha sucedido es que como no es pagable, la gente entonces, la inmensa mayoría, no lo paga, la gente queda sin permiso de circulación, la deuda de acuerdo a la ley actual se elimina al tercer año, o sea que todos pierden". Consultado sobre si este "perdonazo" puede incentivar que la gente no pague sus deudas, el titular del MOP aseguró que "no, en primer lugar esto es por única vez, solo para la deuda que haya hasta el 30 de noviembre de este año, pero adicionalmente a eso, lo que la persona tiene que pagar ese 20%, es una cosa que es una estimación de lo que va a pagar la gente de aquí en adelante, que es la deuda, la multa normal, que tiene todo el mundo, que es una por día". Al ser consultado por los casos de los usuarios que le deben a las autopistas, el ministro dijo que "van a tener que pagar exactamente lo que usó de las autopistas, lo mismo que pagó una persona que pagó regularmente, y lo que la autopista le va a eliminar son las multas, los reajustes, lo que hayan sido los recargos, pero la persona para ponerse al día y tener su tag habilitado, va a tener que pagar lo que efectivamente tendría que pagar originalmemte, así que eso no tiene mayor cambio".