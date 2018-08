Nacional 01-08-2018

MOP tras pruebas en sistema de levante del Cau Cau: "No ha habido desviaciones significativas"

El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, realizó una visita inspectiva al puente Cau Cau de Valdivia para verificar la operación de descenso de los brazos, necesaria para la futura puesta en servicio provisoria para el tránsito de vehículos livianos. "Hemos observado el funcionamiento de las maniobras de levante y de descenso del puente, no ha habido desviaciones significativas ni deslizamientos importantes y en consecuencia, creemos que el sistema está funcionando bien", señaló el secretario de Estado.

Por lo tanto, según comentó, "vamos bien en lo que es la rehabilitación" y que "alrededor del 15 de agosto" podría ponerse en marcha su funcionamiento de forma provisoria. "Ahora estamos a la espera de la tercera fase de este proceso de rehabilitación que es el informe técnico que nos va a dar una consultora extranjera con gran experiencia en puentes basculantes que contratamos para estos efectos. (La empresa) va a indicar si el puente, específicamente los tableros, están en condiciones de recibir el tráfico liviano". Dicho informe estaría habilitado en los próximos días, aseguró el ministro, indicando que si éste "nos da algunas observaciones, es posible que hayan, que haya que rectificar, podría significar demorar un poco más". Respecto al sistema de levante, el titular de Obras Públicas apuntó que "no es el que hemos visto operar hoy día (...) pero cuando este puente esté en forma definitiva va a tener uno como el que estaba originalmente planeado que funciona mucho más rápido: en lugar de tardar 20 minutos en levantar cada brazo, tarda cinco o 10 minutos". Finalmente, Fontaine recalcó que "este ha sido un trabajo arduo, intenso. Originalmente cuando anunciamos esto hubo incredulidad y críticas, pero nuestro mandato es resolver los problemas con sentido práctico". "Uno se pregunta por qué el gobierno anterior mantuvo esta estructura durante tres años inutilizada y no intentó este camino de solución", lamentó.