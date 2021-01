Crónica 26-01-2021

MOP: Vehículos que han pasado por peajes del país bajan un 56% en primera quincena de enero respecto del año pasado



El Ministerio de Obras Públicas entregó un balance evaluando el tráfico de carreteras de lo que va del año. Este informe da cuentas que existe un 56% menos de vehículos circulando por las distinta plazas de peajes del país, es decir, menos de la mitad de los movimientos interregionales en comparación al año pasado.

"Aproximadamente un 56% menos de vehículos ha circulado por las distinta plazas de peajes del país, lo cual se atribuye a la realidad que estamos viviendo, la gente está sacando sus permisos de vacaciones para salir. Los controles han demostrado que un número muy elevado de las personas tienen sus permisos para salir de la ciudad", mencionó el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia.

A raíz de esto, desde el Ministerio de Obras públicas estiman que habrá una disminución considerable de vehículos realizando viajes regionales en esta época estival. "Vamos a estar en menos de la mitad de los movimientos interregionales de los que teníamos el año pasado", subrayó el subsecretario Leturia. Además, el balance informó que han salido 424 mil vehículos en la primera quincena y que estiman que no superará el millón de viajes durante la segunda mitad de enero.

Esto, comparado con más de dos millones 500 mil vehículos que salieron en enero de 2020. "Es una baja considerable y nos está permitiendo que esta pandemia pueda mantenerse bajo control", aseguró Leturia. Aumento en tiempos de viajes Si bien existe una disminución en el número de vehículos trasladándose entre regiones, desde el MOP dan cuentan que hay un aumento en los tiempos de viajes a los destinos favoritos de este año, los cuales estarían en las regiones de La Araucanía, Los Lagos y Biobío.

El subsecretario Leturia aseguró que esto se debería al aumento de los controles sanitarios y a los hábitos de los veraneantes."La gente sale en hora peak, que son las horas de mayor congestión y como hay un mayor control policial, hay barreras sanitarias en varias rutas del país donde se controla que la gente tenga la documentación adecuada, se calcula que los tiempos de desplazamiento han aumentado entre un 20% y 30%". Finalmente, se refirieron a los permisos de vacaciones y estimaron que su aplicación no se debería ver afectada. "Mientras las comunas no estén en cuarentena, los permisos de vacaciones están vigentes y la gente los está sacando muy ordenadamente. Todos quienes salen de la Región Metropolitana o de cualquier región de Chile, están sacando sus permisos de vacaciones y no se prevé que esa situación cambie.