Social 13-07-2018

Móvil de Extranjería se presentará en la provincia de Linares

El lunes 16 de julio se presentará un móvil de Extranjería, coordinado con la Gobernación Provincial de Linares, para regularizar el proceso migratorio en la provincia.



Como una alternativa al Proceso de Regulación Migratoria impulsada por el Presidente Piñera, llegará específicamente a las ciudades de Parral y San Javier, un móvil para la atención de extranjeros que aún no realizan los trámites del Proceso de Regulación. Además podrán efectuar las consultas pertinentes y recibirán orientación al respecto.



PARRAL: Plaza de Armas de la comuna, frente al Municipio: Las atenciones comenzarán a las 10 de la mañana y finalizarán a las 12 horas (Dieciocho 720, Parral).



SAN JAVIER: Frente a la 5ta. Comisaría de Carabineros de Chile: Las atenciones comenzarán las 15:00 y finalizarán las 17:00 horas (Loncomilla 2425, San Javier).



“Queremos invitar a todos aquellos migrantes que no todavía no hayan regularizado su proceso migratorio a que se acerquen al móvil para normalizar de una manera justa y ordenada su situación en el país”, se refirió la Gobernadora provincial, María Claudia Jorquera.



El Proceso de Regularización Migratoria, finalizará el 22 de julio. En tanto a partir del 23 de julio comenzará la segunda fase de análisis y estampado de visas.