16-03-2021

Movimientos estudiantiles contra el neoliberalismo: realizan análisis crítico desde la Psicología



“No son 30 pesos, son 30 años”, esta era una de las frases que se escuchaba recurrentemente en octubre de 2019 en el marco del llamado estallido social detonado por estudiantes secundarios a raíz del aumento en el precio del pasaje de metro.

Este no ha sido el único movimiento liderado por escolares. En los últimos 40 años, este grupo social ha suscitado cambios estructurales en Chile, los cuales forman parte del análisis crítico realizado en uno de los capítulos del libro Critical Psychology y cuyas autoras son Silvana Hernandez, Dra (c) en Psicología de la Universidad Católica del Maule (UCM) y María Constanza Garrido, filósofa chilena y académica de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos.

En el capítulo titulado “Resistencia estudiantil, praxis contra el neoliberalismo: un análisis crítico de la educación pública chilena de 1980 a 2020” se evidencia que “las protestas estudiantiles, lideradas principalmente por secundarios, no solo se quedan en marchar por una calle, sino que han generado cambios en leyes y contribuido a mejorar, de alguna manera, nuestro sistema educativo. Por ello hablamos de praxis contra el neoliberalismo porque, además, según datos concretos, Chile es uno de los países más neoliberales del mundo”, explicó Silvana Hernández.

“En general, las protestas estudiantiles se han centrado en la segregación económica y por clases, el costo que tiene educarse y en la calidad de la educación, además del acceso, que fue una de las primeras demandas”, añadió.

El análisis crítico realizado abarca desde la década de 1980 cuando comienzan grandes cambios educativos a raíz de la adopción del sistema económico establecido en la dictadura militar. De acuerdo con Hernández, “con la llegada de Pinochet al gobierno comienza la privatización de la educación, entonces tenemos la educación pública para los pobres, la educación privada para los ricos y surge la educación subvencionada”.

La autora añadió que, con ese nuevo sistema, “comienza emerger la concepción de que el buen padre paga por la educación de sus hijos y eso sigue hasta la fecha. La consecuencia es que se empieza a segregar la educación y a distanciarla más de lo que ya estaba, los recursos de las escuelas fueron trasladados a las municipalidades y se generaron vacíos respecto a cómo se iban a administrar y surgen diferencias porque no es lo mismo la Municipalidad de Las Condes que la de La Pintana, por ejemplo”.