Policial 16-06-2022

Movistar deberá restituir más de 4.500 millones de pesos a consumidores

Tras un avenimiento entre el SERNAC, la Asociación de Consumidores de Santiago (ACOSAN) y la empresa Telefónica Chile, un total de 474.347 consumidores serán beneficiados con la restitución total de los cobros aplicados por Movistar por alzas unilaterales de precios de planes de televisión, lo que implica un desembolso de $4.556 millones para la compañía.

Este resultado se enmarca en las demandas colectivas presentadas por ACOSAN y el SERNAC contra la empresa de telecomunicaciones en junio del año 2019 y enero del 2020 respectivamente, tras el alza unilateral de $1.000 y $1.500 aplicada desde marzo de 2019 por Movistar a los planes de televisión.

Este avenimiento beneficiará a 292.642 consumidores que aún son clientes de la compañía y a 181.705 personas que ya no son usuarios.

El monto a recibir por cada consumidor dependerá del período en el cual se le aplicaron estas alzas y el monto cobrado ($1.000 o $1.500).

En el caso de quienes son clientes, los pagos de las compensaciones se realizarán a las cuentas de los consumidores beneficiados en una sola cuota o en las que corresponda hasta aplicar el total. Si las personas tienen deudas con la empresa, se abonará al saldo adeudado, de existir un saldo a favor una vez pagada la deuda, les será abonado el monto restante en una cuota.

Si los consumidores ya no son clientes, los pagos se harán mediante depósito a través de transferencia bancaria a la CuentaRUT del BancoEstado de cada consumidor. Si las personas no disponen de dicha cuenta, el pago se hará a través de la emisión de vale vista electrónico que puede ser solicitado y cobrado por el beneficiario en cualquier sucursal del Banco Santander del país con la presentación de su cédula de identidad.