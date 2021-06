Crónica 06-06-2021

MTT extiende por un año la vigencia de los vehículos de transporte público que debían ser cancelados del registro nacional por antigüedad



La medida considera a buses urbanos y rurales, taxis y furgones escolares, cuya inscripción vencía en 2020 y 2021. Sólo se exceptúa a los que ya cumplieron 22 años.

También se aplazó la vigencia de los certificados de inscripción que beneficiará a más de 2 mil vehículos en la región del Maule.



Talca, sábado 5 de junio de 2021.- Cada 31 de mayo y 31 de diciembre, según corresponda, se debe cancelar del Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros (RNSTP) a aquellos vehículos que cumplen, en esa fecha, la antigüedad permitida para operar de acuerdo a lo establecido en la normativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).



Dada la extensión de la pandemia, y tal como se realizó el año pasado, el MTT resolvió aplazar nuevamente por un año la cancelación de dicho Registro por antigüedad a los vehículos de transporte de pasajeros y los minibuses escolares, teniendo a la vista las dificultades económicas que han enfrentado los transportistas durante la emergencia sanitaria. De este modo, se extenderá la vigencia de dichos vehículos para seguir operando, lo que va en beneficio directo de los que tenían vencimiento por antigüedad en los años 2020 y 2021.



También se prorrogó la vigencia de los certificados de inscripción de los vehículos que no serán cancelados, por lo que no es necesario que los responsables de dichos servicios realicen la tramitación en la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones para poder operar.



La máxima autoridad regional de la cartera, Carlos Palacios, señaló que “estas medidas van en línea con otros beneficios que hemos otorgado a los transportistas, como es el bono de apoyo único de $500 mil y el préstamo estatal solidario de $320.500. En este caso, serán aproximadamente 300 vehículos que seguirán vigentes en los respectivos registros y sus dueños tendrán un año más para cambiarlos y 2.355 los que podrán prorrogar la vigencia de los certificados de inscripción de sus vehículos que no serán cancelados”.