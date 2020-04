Crónica 10-04-2020

MTT LLAMA A RESPETAR CUARENTENA TRAS CONSTATAR AUMENTO DE FLUJOS VEHICULARES EN REGIÓN DEL MAULE

El Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, detalló que mediciones de la UOCT revelaron que los desplazamientos se incrementaron en comparación a la semana pasada.

Seremi Carlos Palacios, llamó a la ciudadanía a evitar movilizarse para contener los contagios por COVID-19



Luego de constatar un aumento en los flujos vehiculares durante esta semana, las autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar las instrucciones de la Autoridad Sanitaria, evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios y a quedarse en casa para contener los contagios por COVID-19.

En el caso de la región del Maule, la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) registró que la circulación de vehículos se incrementó este el martes en 13,4% mientras que este miércoles disminuyó en un 9%, en comparación con los mismos días de la semana anterior, es decir, periodos en los que se ha pedido a la ciudadanía que se mantenga en sus hogares para no facilitar un alza significativa en la curva de contagiados regionales.

Al respecto, el Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, manifestó su preocupación ante esta situación: “Estamos atravesando un periodo crítico en términos sanitarios y necesitamos la colaboración de todos para reducir al mínimo posible la circulación de vehículos y personas. Este aumento en los flujos vehiculares refleja que hay gente que no está respetando los llamados de las autoridades y necesitamos que tomen conciencia, que piensen en sus familias y en el resto de la comunidad, porque sólo cuidándonos entre todos podremos contener los contagios” señalo la autoridad.

En tanto el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule,Carlos Palacios, señaló “Se ha registrado un aumento de flujos vehiculares circulando y pasando por la región, por lo que debería ocurrir es que se queden en sus domicilios y tomar este fin de semana como un espacio de recogimiento y prevenir, para que la curva de contagiados se mantenga controlada y no aumente en la región” Manifestó el Secretario ministerial.

Las autoridades reiteraron el llamado a quedarse en casa durante Semana Santa, evitando desplazamientos que no sean estrictamente necesarios y respetando las medidas dispuestas en la región por la Autoridad Sanitaria.

A nivel nacional se establecieron tres nuevos cordones sanitarios entre este jueves a las 18:00 hrs. y el domingo 12 de abril a las 22:00 hrs. en la Región Metropolitana, zonas urbanas del Gran Concepción y Temuco y Padre Las Casas. La medida ya rige, pero con carácter indefinido en Chillán y Chillán Viejo, Hualpén y San Pedro de la Paz, Osorno y la Isla de Chiloé.

En tanto, se han implementado 94 aduanas sanitarias en 15 regiones del país, en las cuales se realizan controles de temperatura, verificación de cumplimiento de cuarentenas quienes de desplacen y fiscalización para el cumplimiento de cuarentena en las localidades en que se ha decretado de manera total.

Asimismo, las autoridades del MTT recordaron que, durante este fin de semana y de manera indefinida, existe prohibición para trasladarse a segundas viviendas.