Nacional 17-02-2018

“Muchacha”, la red de trabajadoras de la música que le hace frente al machismo de la industria

Este jueves fue presentado el proyecto “Muchacha”, una red de mujeres trabajadoras de la música organizadas en torno a un espacio seguro para ejercer sus labores en la industria. Productoras, periodistas, músicas, organizadoras de conciertos, integrantes de sellos, fotógrafas y audiovisuales, componen esta nueva iniciativa que hará frente a las vulneraciones a las que se ven expuestas las mujeres en el mundo de la música.

El espacio comenzó a gestarse luego de que un grupo de jóvenes se reunieran para comentar, problematizar y denunciar distintas situaciones de violencia vividas en la industria que luego fueron canalizadas en el reportaje de la periodista Javiera Tapia titulado “Cuando ella habla, escucho la revolución” y publicado en el medio especializado en música POTQ. Mismo artículo que le valió un recurso de protección que fue desestimado por la justicia argumentando que “la violencia hacia las mujeres es información de interés público, que no es del ámbito privado”.

“Ahí nos dimos cuenta de que no habían espacios de diálogo y que no nos estábamos contando cosas. Porque salía una denuncia tras otra y había cosas de las que no podíamos hacernos cargo. De ahí sale la idea de armar una red de mujeres que trabajen con la música en diferentes ámbitos”, relata la conductora y directora de Picnic TV, Constanza Rifo.

El primer desafío del grupo consiste en gestionar una gran base de datos que les permita estar conectadas en todo Chile -e incluso en Latinoamérica- con otras mujeres y organizaciones relacionadas al mundo de la música. De esta manera, el objetivo es “dar respuesta a los problemas que hemos tenido en los espacios en los que trabajamos y que atentan directamente contra nuestros derechos”, según cuenta Rifo.

Otra iniciativa que esperan levantar desde este espacio de mujeres melómanas es trabajar en torno a un protocolo de denuncia para los acosos que muchas veces tienen lugar en las tocatas. “De repente en un bar eres acosada y nadie es capaz de ayudarte. Los guardias son incompetentes y las mismas organizaciones no te dan respuesta”, acusa la periodista.



Por otra parte, también aparece la intención de conformar una bolsa de trabajo entre ellas.

Si quieres tener más información o novedades sobre “Muchacha”, puedes seguirlas en Facebook, Instagram o Twitter. También puedes escribirles directamente a holaholacabras@gmail.com si quieres ser parte de la red.