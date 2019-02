Editorial 16-02-2019

Muchas son las oportunidades que por estos días aparecen para apoyar los emprendimientos en el país y el Maule Sur

Es necesario entonces tener presente algunos elementos para procurar el mejor resultado. Primero, ser capaz de identificar si podría o no obtener resultados demostrables de esta innovación en un plazo definido y asesorarse con personas con más experiencia para analizar y evaluar sus pretensiones, ya que la idea de emprender debe ejecutarse con un sentido o intención, ya que el emprendimiento es la motivación, es el espíritu, la disposición a asumir riesgos calculados, sin embargo, no es suficiente para lograr que una iniciativa sea exitosa. Es frecuente escuchar casos de emprendedores que fracasaron muchas veces antes de lograrlo, pero ese camino no tiene por qué ser tan accidentado. Es importante que pueda ser orientado en relación a la idea que está incubando. Por ejemplo, saber si el negocio que se está pensando presenta algún tipo de innovación en relación a lo que actualmente existe en el mercado o en la sociedad, esto quiere decir, que si cree que su idea tiene alguna ventaja por lo novedoso o por la mejora que pueda generar. Una evaluación preliminar podría permitir distinguir si la idea conduce a un proyecto de base tecnológica o de base NO tecnológica, cuya diferencia fundamental radica en que en el primer caso, supone la utilización de nuevo conocimiento, el que puede ser obtenido como resultado de una investigación científica o a través de nuevas creaciones. Finalmente, se debe tener en cuenta que cualquier iniciativa implica consumo de recursos, propios y de terceros, por lo que la seriedad del trabajo no se puede obviar. Necesariamente se deben completar perfiles de proyectos, formularios de postulación, acuerdos de confidencialidad, presupuestos, planes de negocio, entre otros.