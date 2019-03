Opinión 10-03-2019

Muchos lo piensan, pocos lo dicen

Se dice con algo de justa razón, que han ocurrido trascendentales cambios estos últimos años Han fructificado significativas experiencias y amplios sectores sociales, económicos y políticos tienen hoy, importantes expectativas y muchas esperanzas cifradas en estos cambios.

Estos cambios y estas expectativas han causado en la ciudadanía una serie de matices que se pueden resumir en el “ reclamo”, “ sugerencia”, “ demandas” o “meras peticiones” de necesidades insatisfechas .Esta vez la daremos a conocer en el plano local y con el debido respeto desde ya, de quienes deben considerarlas.

Pero, antes, traté ilusamente darlas a conocer personalmente a una autoridad, que estimé que está en sus manos solucionar algunas. Lo hice a través de una nota que entregué a su secretaria. Hasta hoy no he tenido respuesta.

Por lo que aprovechando esta crónica dominical las daré a conocer a nuestros lectores y que he titulado “ Muchos lo piensan, pocos lo dicen” tema que jocosamente usó en el festival de Viña, Jorge Alís.

HISTORIA DE LINARES: a fin del año pasado, la I. Municipalidad entregó a Instituciones, colegios, concejales y autoridades locales la magnífica obra histórica del historiador Jaime González Colville. Esta edición debe haber costado su impresión una buena cantidad de dinero. Creo que una nueva edición aunque sea menos lujosa, se hace necesario ,pues existe enorme interés en la ciudadanía adquirir un ejemplar de ella ,sin embargo, no puede ser financiada por la Municipalidad para su venta, ya que, por ley no puede hacerlo.

¿ Qué sugiero? Simplemente que una nueva impresión sea financiada por el sector particular ,llámense Bancos, Fruteras, Instituciones societarias o simplemente particulares que una vez vendida, recobran la inversión, a través del 2% de la cultura Más de algún lector, puede sugerir otra propuesta. Qué es necesario que esta obra llegue a todo el público Es necesario!

LOS LEONES DE LA PLAZA DE ARMAS QUE FALTAN: Seré majadero, insistiré en la denuncia formulada el 16 y 23 de set del año pasado por estas mismas páginas. Se dice que están guardados en un local municipal. .Guardados no sirven, debe( n) retornar a su lugar de origen: La Plaza de Linares y no en otro recinto ( Alameda ). No debemos olvidar que son “ patrimonio” de la ciudad.

PAVIMENTACION DE VEREDAS O ACERAS: Loable iniciativa ha tenido la Municipalidad al arreglar las veredas lado sur de la calle Independencia

( O`higins hasta San Martín) pero, las calles adyacentes también necesitan reparaciones .Si mal no recuerdo dos años atrás personalmente elevé una solicitud que fue acogida por dn. Luis Alvarez, en esa época director de una oficina Municipal .Aún más, vino personalmente a ver lo planteado. .Hizo un proyecto que quedó como tal hasta el día de hoy .Se trata de repavimentar: 30 mts. en calle K. Moller , lado norte desde el sifón de desague al oriente en la Pob. Magisterio y un mismo metraje en calle Max Jara ( lado sur) desde el mismo sifón hacia el oriente .También se hace necesario sellar con alquitrán toda la calle R. Olate, dado que las junturas entre los pavimentos ya no existen y se han producido “ eventos”

JORGE IBAÑEZ VERGARA, debe ser declarado como “ Hijo Ilustre de Linares” ( post mortem) En vida, este linarense de “ tomo y lomo” nunca recibió una distinción en nuestra ciudad .Fue 2 veces Diputado por Linares, en uno de sus períodos como tal llegó a ser distinguido como Presidente de la Cámara de Diputados. Trabajó en el Ministerio del Interior donde primero fue jefe de extranjería y jefe administrativo del mismo.

Delegado por algunos años del Club deportivo “ Lister Rossel” ante la Asociación de fútbol. Vicepresidente del Instituto O´higiniano, entidad que le publicó varios libros históricos sobre el prócer, por lo que se le otorgó la calidad de “ Socio Ilustre”.

Perteneció al Club de Leones donde desempeñó el cargo de Gobernador Internacional de los clubes de Leones de Santiago .Por su labor en esta institución fue declarado “ Hijo Ilustre del Leonismo Internacional”

En representación del Congreso Nacional se desempeñó como Ministro del Tribunal Nacional Calificador de Elecciones ( 2008- 2012)Fue nombrado además como “ Observador” en las elecciones democráticas en varios países de América.

Apoyó cuanta iniciativa presentaban instituciones linarenses. Jorge Ibañez a petición de la directiva de la Pob. Magisterio, obtuvo los fondos para pavimentar las calles y pasajes de ésta y por sugerencia de un docente amigo del parlamentario, presentó un proyecto que fue aprobado, donde desde esa fecha viajaban gratis los profesores en buses intercomunales o desde el área rural.

Nos permitimos entregar su nombre para que nuestro Alcalde Mario Meza y Concejo Municipal ,estudien su nombre y ojalá sea designado “Hijo Ilustre de Linares” Post Mortem. Finalizo esta sugerencia recordando a nuestra primera Autoridad Municipal que ,su familia meses atrás a petición nuestra entregará gran parte de su biblioteca a la Biblioteca Municipal.

De esta forma, la memoria de Jorge Ibáñez Vergara saldrá como alguien escribió “ de la galería de los olvidados”. Creo que ya hay acuerdo para sacar a otro “ olvidado” que fue nuestro coterráneo y dos veces Presidente de Chile dn. Carlos Ibáñez del Campo. Al respecto hay un ofrecimiento de la entrega de un álbum familiar de éste, que entregaría un amigo y vecino nuestro. A veces nos vamos en puros proyectos ¿verdad?

Por todo lo anterior, justico mis palabras que “ muchos lo piensan, pocos lo dicen”, hoy las digo con respeto, esperando la benevolencia de aquellos que deberían acogerlas o no. Por mientras…. sigo esperando la respuesta de la autoridad a quien le hice llegar una nota para obtener una entrevista. Desde ya justifico la tardanza ¡ Deben tener demasiado trabajo!



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista