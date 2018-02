Social 06-02-2018

Muere Margot Duhalde, la primera aviadora chilena

Fue piloto en la Segunda Guerra Mundial para las fuerzas francesas libres de Charles de Gaulle, voló más de 100 aviones entre ellos, cazas y bombaderos. En Chile la discriminaron por ser mujer.



Nació en diciembre de 1920 en Río Bueno en el seno de una familia vasca y se convirtió en la primera controladora aérea y piloto del país. En 2006, el Presidente francés Jacques Chirac le entregó el grado de Comandante de la Legión de Honor. Murió este lunes a los 97 años.

Margot Duhalde, siempre la tuvo clara, a los 14 años ya se las arreglaba para aprender sobre los aviones en el Aeropuerto de Cerrillos. Fue una mujer astuta y perseverante “Lo único que quería era volar” confesó en una entrevista y aunque le costó que la tomaran en cuenta, logró luego de una escarlatina (una enfermedad infecciosa que en la época podía ser grave) que sus padres accedieran a cumplir su sueño.

En 1938, obtiene su título de piloto civil, pero en Chile no le dan oportunidades de volar. Es así que a los 21 años, durante la segunda guerra mundial y en medio de la lucha contra la Alemania Nazi decide ingresar a la real fuerza aérea de Gran Bretaña, y junto a otras 165 mujeres pilotos conforma el grupo de auxiliares de Transporte Aéreo. Su mamá pensaba que estaba en Canadá, mientras su padre la apoya para lograr su objetivo.

Ingresó en la Royal Air Force donde voló más de cien tipos de aviones, entre los que se incluyen cazas y bombarderos. Después del fin de la guerra siguió trabajando para la Fuerza Aérea Francesa y vivió en Marruecos.

Al volver a Chile, en 1946, la compañía Lan no la aceptó como piloto debido a que era mujer por lo que voló en Lipa, una compañía que operaba con aviones pequeños en el sur del país. Con el reconocimiento de los chilenos a cuestas, logró el apoyo del Presidente de ese tiempo, González Videla, y su esposa junto a la ganadora del Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, para una nueva aventura: dar la vuelta al mundo en un avión de la FACH, pero desde la institución no le prestaron el avión y el dinero recolectado para financiar el proyecto fue donado al hospital de la FACH. Duhalde recibió numerosas condecoraciones como veterana de la II Guerra Mundial.

Fue en una de sus últimas entrevistas donde Margot fue enfática: "los hombres estaban convencidos de que ellos eran los únicos que podían hacer las cosas. Es que los criaron así, no es culpa de ellos tampoco. A nosotros las mujeres siempre nos miraron en menos y ahora, recientemente, se están dando cuenta que somos iguales o incluso mejores".

En Río Bueno ya tienen una calle con su nombre.