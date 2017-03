Opinión 10-03-2017

Muere una estrella

Todos en el bosque le conocían como Radikwam Fütha, el viejo pensador que, por su altura y longevidad era imposible que pasara desapercibido.

Su memoria recuerda cuando los ventisqueros y campos de hielos brillaban al amanecer desde las altas planicies de la Cordillera de los Andes confundidos por los primeros rayos del sol y aquellas noches de luna llena, cuando ella se dejaba rodar por miles de reflejos entre cordones y quebradas de nieves eternas y en más de un lago cumbrereño.

Era el guía señero para las grandes aves del sur, quienes lo circunvolaban como cometas al sol en busca de alimentos. Los cóndores y águilas sabían de su altura desafiante y lo miraban en sus vuelos majestuosos con gran respeto.

En sus albores recordaba haber escuchado el eco de las palabras de amor de un gran predicador que habían traído los vientos cálidos del norte, desde tierras lejanas convulsionadas por el odio, las guerras, devastaciones y esclavitudes, mientras crecía entre paisajes donde reinaban la paz, la armonía y la belleza.

A su alrededor brotaba y giraba la vida. Desde sus raíces hasta su cima, desde el más pequeño ser vivo hasta las aves que anidaban en toda su ciclópea estructura, se sentían protegidas.

Entre el follaje de las praderas y valles caminaban orgullosos los huemules, guanacos, pudúes, pumas y zorros acompañados por una nutrida comparsa de liebres, huillines, coipos, nutrias, comadrejas trompudas, ratones sedosos y colilargos y el regalón de todos por ser el más frágil y pequeño el querido monito del monte.

Cuando llovía, como llueve en el sur de Chile, corrían a refugiarse bajo sus frondosas ramas y la amistad entre ellos se forjaba en esos días difíciles de tormentas.

Acompañaban al viejo pensador, sus parientes como los robles, raulíes, coigües, cipreses de las Guaitecas, ulmos, tineos, mañíos, ñirres, peumos, radales, avellanos y lingues y las coquetas y siempre hermosas araucarias, como queriendo ser las más esbeltas y visitadas por aves e insectos que, nuestro amado alerce.

Las faldas de las montañas caían temerariamente al mar donde la vida bullía entre grandes chapuzones las focas, lobos marinos, pingüinos, gaviotas, guanayes, delfines, tonina negra, huillines, chungungos y las impresionantes ballenas con sus crías.

Sobre su tronco impresionante, a medida que se elevaba hacia las alturas, acontecía un andar incansable de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba de hormigas, hormigones negros, cuncunas coloradas, pilme, pilhues termitas, sanjuanes, peorros, burritos; donde mimetizados entre los líquenes se ocultaban cucarachas, grillos chinitas pinteadas, taladradores de las nieves, termitas, pero lo que hacía bello y mágico eran las sinfonías de zumbidos de abejas, avispas cazadoras, moscardones, grillos rojos, matapiojos, ciervos volantes y madre de la culebra, complementados por los vuelos alegres e inquietos de mariposas costeras, de cuatro ojos, monarcas del sur, coloradas del sur, del chagual, de la tarde, de los montes, polillas y polillones.

Todo esto le complacía al viejo pensador, mientras continuaba alrededor de él, la danza de los cisnes de cuello negro, cisnes coscorobas, yecos, huet-huet, siete colores, bailarines, avutardas, tucúreres, chucaos, bandurrias, águilas, gaviotas, cormoranes, garzas cucas, liles, quetrus voladores, gaviotas negras y de Franklin, carancas, cormoranes imperiales, martines pescadores, albatros de ceja negra, de cabeza gris, petreles gigantes, fardelas negra y caiquenes.

Escondidos entre helechos y hierbas estaban las culebras, los sapitos de cuatro ojos, ranita de Darwin y sapos.

Pasaba el tiempo y los habitantes silvestres le visitaban, le conversaban de los lugares que visitaban, se cobijaban en él y se sentían protegidos. Era un gran manto de bondad que los cubría en momentos de angustias, especialmente cuando algún volcán hacía de las suyas.

No recuerda bien cuando fue que vio llegar en unas canoas a unos animales que caminaban en dos patas largas. Cuando lo vieron con su impresionante altura, le rindieron homenajes de acuerdo a sus creencias ancestrales y se hicieron a la mar con sus familias, llevando en sus canoas, un calor que mantenían siempre vivo para soportar las inclemencias del frío.

Se hizo una costumbre sus visitas y siempre respetuosas le venían a ofrecer ofrendas para que siempre en esos hermosos parajes hubiera felicidad para todos los habitantes de la madre tierra.

Tiempo después, pasaron otros animales en canoas más grandes por los canales y fiordos del sur, buscando cualquier cosa para satisfacer su encuentro con la fama. Venían con otras intenciones. Se cegaron con los brillos del sol en las planicies nevadas y su imaginación les hizo creer que había ciudades con cúpulas de platas, se pusieron sus corazas y fueron a buscar la Ciudad de los Césares y se perdieron en su ambición.

Llegaron otros a poblar la gran isla del frente, talando árboles y fundaron la Recta Provincia plagada de mitos y leyendas donde rondaban por las oscuras noches la serpiente marina Caicaivilú, el barco fantasma del Caleuche, El Trauco que enamoraba a las mozas, los bailes de la Pincolla que les auguraba una buena o mala cosecha y otros tantos que sus imaginaciones isleñas crearon.

Radikwam Fütha, veía como hacia el norte el aire se enrarecía, lo que le hacía presagiar que la llegada de aquellos nuevos animales que caminaban en dos patas largas no era buena y que su bello entorno alguna vez empezaría a sufrir los estragos por su codicia.

Un día se produjo un gran silencio. Al viejo pensador le llamó mucho la atención porque ya no se escuchaba el concierto hermoso de los cantos de los pájaros e insectos, la vegetación se puso mustia y los animales se habían refugiado en el follaje.

Habían llegado nuevos animales que caminan en dos patas largas, con sus brazos armados con garrotes que terminaba en una dura garra de metal filudo y empezaron a golpear la base de su tronco milenario. Cada golpe que daban, era como que su ambición aumentaba, pensando en el dinero que iban a ganar devastando todo ese paraíso.

Radikwam Fütha mientras agonizaba, veía miles y miles de ojillos llorosos entre la espesura, impotentes, porque su luz se apagaba y ya no habrá vida a su alrededor, ante estas fatales creaturas que estaban invadiendo y depredando su hogar.

Antes de caer, recordó aquellas palabras de amor del gran profeta, hace 2000 años atrás, que le trajeron los vientos del norte desde zonas convulsionadas por las guerras, el odio, devastaciones y esclavitudes y que estos animales que caminan en dos patas largas han hecho caso omiso de ellas.



(Carlos Cabezas Gálvez escritor y ensayista)