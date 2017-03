Nacional 07-03-2017

Muerte de Lissette: Tribunal descarta intencionalidad de cuidadoras del Sename y rechaza dejarlas en prisión

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó este lunes la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público para cuatro de las ocho personas formalizadas por su presunta participación en apremios ilegítimos cometidos contra la menor Lissette Villa -cuya muerte en abril pasado reveló la crisis del Sename-, descartando -además- que en la mayoría de los casos se estuviera frente a actos de este tipo. Según estableció la jueza Marcia Figueroa, solo en el caso del funcionario del Cread Galvarino, de iniciales L.C. es posible establecer, en esta etapa procesal, que pudiese tener responsabilidad en los delitos que le atribuyó la fiscalía, relacionados con los maltratos a otros dos menores, no así, respecto a la niña fallecida. Por ello, ordenó como medidas cautelares firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a centros del servicio durante el periodo de investigación en su contra. Lo mismo decretó respecto de las otras dos cuidadoras de trato directo -T.O. y C.F-, a pesar de haber descartado que existan antecedentes suficientes para presumir que las mujeres habrían actuado con dolo y por tanto, no existiría intencionalidad en los hechos. Las otras cinco personas formalizadas, en tanto, quedaron sin medidas precautorias pues, a juicio del tribunal, las evidencias vertidas no fueron suficientes para establecer su participación en actos que revistan carácter de delito.