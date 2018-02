Policial 17-02-2018

Mujer condenada por parricidio es buscada por presunta desgracia

Claudia Soto desapareció el lunes pasado desde el Centro de Educación y Trabajo (CET) semiabierto de Molina, en donde se encuentra condenada por parricidio, hecho ocurrido hace 10 años en esta comuna.

Su ausencia representó un quebrantamiento del beneficio de traslado a dicho centro y de inmediato se alertó a la policía, Ministerio Público y Tribunales.

Por las condiciones del CET, que permite a los internos salir a trabajar o estudiar, a diferencia del régimen cerrado de una cárcel, Gendarmería descartó una evasión de los controles de seguridad. “Es una unidad donde nuestros internos están en régimen de autodisciplina, no es una unidad con centinelas como las personas pueden imaginarse una cárcel (...) No hay una evasión de los controles de seguridad”, aseguró el coronel Alejandro Fuentes, director regional de Gendarmería.

La hipótesis de quebrantamiento dio un giro luego de que familiares de Soto aseguraran desconocer su paradero y temer una presunta desgracia.

“La familia, después de enterarse que ella había hecho abandono del centro y no tener ningún tipo de contacto con ella, concurre a la Dirección Regional y entregan un antecedente de una relación sentimental que llevaba con otro interno. Esa aprehensión de ellos les entrega algún tipo de temor en relación a la seguridad de su familiar “, explicó el director regional.

Considerada esta versión, Gendarmería entregó dicho antecedente al Ministerio Público, que dispuso la orden de investigar la situación de desaparición a la Policía de Investigaciones. Sus familiares, en tanto, formularon la denuncia ante la PDI de Molina, según aseguró Fuentes.

Con 10 años de pena cumplida se encontraba Claudia Soto. En 2008 fue formalizada por parricidio consumado en perjuicio de su hijo de 4 años y parricidio tentado respecto a su hija de 9 años.

Fue el 25 de junio del citado año, en la localidad de Pichingal, en Molina, cuando Claudia Soto habría incendiado su casa con los niños al interior, a quienes previamente les suministró pastillas para doparlos.

La niña de 9 años logró salir con vida y fue acogida por sus vecinos. Pero el varón de cuatro años falleció calcinado. La actuación de Soto habría sido generada por celos y depresión, en un contexto de separación de su entonces pareja, según se reseñó en la publicación de Diario El Centro en dicha época.