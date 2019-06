Nacional 23-06-2019

Mujer falleció tras caída de automóvil al río Maullín

Una mujer falleció durante la mañana de este viernes en el río Maullín, en la Región de Los Lagos, luego de la caída de un automóvil con dos ocupantes al lecho del afluente, en el sector Dársena.

El otro ocupante del vehículo, un hombre, logró salir del móvil, y fue derivado de urgencia al Hospital de Maullín, mientras que la segunda persona no logró hacerlo y fue encontrada muerta por buzos que hicieron la búsqueda.

Se investiga desde un posible accidente de tránsito hasta la posibilidad de un femicidio, según indicó la fiscal de Maullín, Carolyn Konrad, quien explicó que "estamos abiertos a todas las líneas investigativas en este caso. Estamos investigando desde un simple accidente de tránsito, con resultado de un fallecido y eventualmente una conducción en estado de ebriedad, pero no estamos descartando un posible femicidio".

Julio González, buzo del sector de Maullín, dijo que la mujer "estaba en el asiento trasero del vehículo. Había solo una puerta abierta, la puerta del chofer, y las otras todas cerradas, tuve que romper el vidrio para poder sacarla".

Las identidades de la pareja aún no han sido reveladas por parte de la autoridad respectiva, y hasta el lugar del accidente acudió la SIAT de carabineros para indagar las causas.