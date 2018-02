Nacional 25-02-2018

Mujer fue indemnizada con $12 millones por un errado diagnóstico de cáncer

La Corte Suprema condenó al Servicio de Salud de Concepción por el hecho sucedido en 2012.

El 2012, Graciela Roa Bustos concurrió al Hospital Regional de Concepción por unas dolencias y fue internada por una infección. Seis meses después, cuando se realizaba un chequeo médico, le informaron que necesitaba efectuarse una cirugía, ya que estaba diagnosticada -en su ficha clínica del recinto- con cáncer gástrico.

La mujer pasó meses de angustia e incertidumbre, más aún porque no se le había practicado todos los exámenes necesarios y no le entregaban una solución en el Hospital Doctor Guillermo Grant Benavente. Mientras intentaba aclarar su situación, sin respuesta, a los seis meses se le informó que había un error en su ficha clínica.

Ahí se le comunicó que había sido diagnosticada por error de cáncer gástrico. La situación llegó a los Tribunales de Justicia y tras largos años, la Corte Suprema condenó al Servicio de Salud de Concepción a pagar $12 millones de pesos a Graciela y a su esposo, por la falta de servicio tras el diagnóstico.

El abogado Hugo Martínez comentó que "ella, ante la incertidumbre y la nula respuesta de los funcionarios del hospital, que no le daban una respuesta tajante en cuanto a que esto había sido un error y que ella en realidad no tenía cáncer, comenzó dentro de estos seis meses a presentar diversas patologías sicológicas y siquiátricas".