Social 25-08-2019

Mujer Impacta lanzó convocatoria al premio que busca reconocer el trabajo de las mujeres en la Región del Maule

La Fundación creadora del “Premio Región Mujer Impacta” recibirá las historias de las postulantes desde el 22 de agosto hasta el 27 de septiembre, a través del sitio web www.mujerimpacta.cl.



El testimonio de Paulina Arellano y de Gladys (Popa) Ramírez –ambas ganadoras del Premio Mujer Impacta 2016 y 2017, respectivamente- inspiraron y conmovieron a autoridades y organizaciones sociales que llegaron a una de las salas de reuniones de la Gobernación de la Provincia de Curicó para asistir al lanzamiento de la convocatoria al Premio Región Mujer Impacta Maule 2019.



“Este premio cambió mi vida e impulsó el trabajo que con tanto esfuerzo estábamos llevando a cabo en mi fundación. Levantar una organización desde la más absoluta pobreza no es fácil, pero se puede hacer si uno confía en el otro. Así fuimos creciendo y hoy tenemos dos casas de acogida para niños y jóvenes con distintos tipos de discapacidad”, explicó Gladys (Popa) Ramírez, fundadora de Amigos de Jesús, una organización que creó luego de que a su cuarta hija le diagnosticaran la condición de huesos de cristal al nacer. “Mi hija presentó 900 fracturas, pero pude tratarla gracias a la ayuda de muchas personas que estuvieron allí para mí. Cuando todo pasó, decidí partir con esta labor por otros porque era necesaria”, agregó.



Paulina Arellano también conmovió con su testimonio. Ella pasó siete años intentando tener hijos. Tras cada intento fallido, fue aislándose y sufriendo hasta que decidió no hacerlo más. “Me aburrí de llorar, de alejarme de mis amigas, de no soportar ver a gente querida con su guagua y decidí hablar con mi marido para adoptar. Para mi sorpresa, él me dijo que lo hiciéramos y así llegó primero Tomás y luego Vicente. Ver los ojitos de mi primer hijo cada día y pensar en todo lo que yo había sufrido, me motivó a crear la Fundación Amigos del Maule por la Vida para acompañar, orientar y ayudar a madres vulnerables que están en el proceso de gestación y a quienes quieren dar a sus hijos en adopción… Tomás había nacido por algo”, explicó Paulina.



El Premio Región Mujer Impacta – Maule –galardón apoyado por Banco Santander, además del patrocinio de Sky, TurBus, Diario La Prensa, Diario El Heraldo, Radio Ancoa, Radio Condell, Radio Futura, TV 5– es el segundo que la organización entrega en el sur del país.



Las inscripciones para postular a este premio en la Región del Maule estarán abiertas desde el 22 de agosto hasta el 27 de septiembre, a través del sitio web www.mujerimpacta.cl. La postulación se puede realizar tanto por la mujer que desarrolla la iniciativa o, como ocurre en la mayoría de los casos, por una persona que conozca la labor y quiera que sea reconocida.