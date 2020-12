Opinión 13-12-2020

MUJER RURAL Y BRECHA DIGITAL: UN DESAFÍO PENDIENTE PARA CHILE



En el mes en que conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se revelan nuevos datos que evidencian la situación de desventaja en que ellas se encuentran. Según la “Primera Encuesta TIC: Acceso y Uso de Internet” realizada por la Fundación Prodemu, el 20,8% de las mujeres no cuenta con conexión propia, cifra que aumenta al 25,7% en zonas rurales.



Si bien esta información no es novedad, deja mucho que desear que – en pleno siglo XXI – las brechas digitales estén condicionadas por el sexo, la edad y el territorio. Esta realidad plantea no solo desafíos que tienen que ver con la infraestructura o equipamiento, sino también con generar capacidades para avanzar en la cultura digital. ¿A qué nos referimos? La mayoría de las mujeres de más de 60 años que respondieron la encuesta no usan internet, porque no saben cómo hacerlo o no entienden cómo funcionan los dispositivos. Esto demuestra que no basta con dar mayor conectividad a sectores que se encuentran a “oscuras” en esta materia, sino que es necesario un trabajo más integral donde se refuercen las habilidades y se empodere a las mujeres para que puedan beneficiarse de la digitalización, la que ha sido clave en estos meses de pandemia.



Hoy el foco debe estar puesto en avanzar en una estrategia 360º para que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades y de esta manera, disminuir las inequidades entre el mundo rural y el mundo urbano, y lógicamente también entre mujeres y hombres.





María Emilia Undurraga

Directora Nacional de ODEPA