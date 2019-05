Opinión 17-05-2019

Mujeres Columnistas del Diario “El Heraldo”

• Ellas son pocas comparadas con los varones, que han escrito o escriben en la actualidad en este importante diario provincial, cuyas plumas por su calidad, son dignas de destacar. Su Director tiene abierta sus páginas, para que se incorporen nuevas colaboradoras.

• Emma Jauch, Ruth Duhart, María de la Luz Reyes y Tily Vergara han escrito sus sensibilidades y opiniones frente al diario vivir, el análisis de la sociedad linarense y sus tradiciones, como sus sentimientos hacia sus seres queridos y la naturaleza, entre otros temas.

A las cuatro damas que he citado, las he conocido, compartí con ellas, en situaciones diferentes en cada caso de nuestro diario vivir; pero siempre vinculados con la cultura.

Las dos primeras (las Sras. Emma y Ruth) fueron Columnistas antiguas del diario; sin embargo (las Sras. María de la Luz y Tily), son de este último tiempo, en buena hora, a quienes al conocer sus inquietudes y escritos, las motivé a publicarlas en el diario, contando con la aprobación de su Director. Considero que sus Columnas han sido muy bien recibidas por sus lectores.

Esta página periodística, que este año cumplirá 82 años, a través de su historia ha contado hasta la fecha, con destacadas plumas y todas, sin excepción, han mantenido el espíritu que tuvieron sus fundadores en 1937 de estar el diario abierto a todas las tendencias y opiniones sobre el acontecer de la provincia de Linares y sus Comunas, sin otra limitante que el respetar la honra de las personas y sin caer en el descrédito de ellas.

Emma y Ruth

Columnistas de estilos diferentes, Emma Jauch, Poetisa de renombre nacional, esposa del Pintor Pedro Olmos (formaban una dupla cultural difícil de encontrar, se afincaron en Linares en 1957), Profesora de Arte en el Liceo de Niñas, también Pintora, autora de libros de poesía, excelente anfitriona en su domicilio de calle Arturo Prat “La Granjita” (lamentablemente de ella queda solo el buen recuerdo); muchas de sus Columnas sacaban “ronchas”, por su franqueza, especialmente aquellas referidas al bien común. No olvido una de ellas, donde criticaba las podas de los árboles, a los cuales se les “mutilaba”. En la Universidad de Talca, en su Sede Central, una Sala lleva su nombre, al igual que otra con el de su esposo, en reconocimiento a sus trayectorias.

En cuanto a Ruth Duhart, fue funcionaria de la Biblioteca Pública de Linares por muchos años, hoy se encuentra delicada de salud y hace tiempo que no escribe sus Columnas Literarias, comentando y orientando la lectura de libros. Nacida en “Los Sauces” Comuna de la provincia de Malleco y radicada en Linares, por su matrimonio con el Industrial Cayo Alarcón. Su vacío literario lo ha suplido, felizmente por un linarense, que con el seudónimo de Gaspar Doyle, en forma habitual hace acertados comentarios sobre importantes obras de actualidad.

María de la Luz y Tily

Ambas se atrevieron a escribir y ojalá persistan, pues ambas son plumas muy meritorias con proyecciones, de gran sensibilidad y acertivas en sus opiniones. Con toda seguridad, ambas deben tener ya una gran cantidad de lectores, tanto en el diario como en su página Web.

María de la Luz Reyes Parada (Malú para sus cercanos), de Profesión Secretaria Ejecutiva, se desempeñó por varios años en la Biblioteca Municipal, a cargo del Sistema Digital de la DIBAM, creando allí la Biblioteca Digital, siendo la primera en su género en provincias, cuya experiencia se extendió al resto del país y que en una ceremonia fue inaugurada oficialmente. Fue trasladada a un cargo administrativo al Liceo “Diego Portales”.

Ha vuelto a escribir, después de un prolongado silencio y la insto a persistir. Por ejemplo sus dos últimas Columnas “Con los ojos del ayer” donde relata la existencia de los diferentes locales comerciales de Linares y la forma como en ellos se atendía, pues eran empresas familiares y la última, del 10 de mayo, “Tómase un caldito”, referida a la memoria culinaria linarense, son dignas de leerse, para no olvidar nuestras tradiciones y recuerdos.

El 2017 editó una selección de ensayos en una obra “La Tierra no se Olvida”, con prólogo de Luis León Labra, donde ella relata sus vivencias en el sector campesino, como una avezada escritora (gracias por su generosa dedicatoria).

La Sra. Tily Vergara, es una grata revelación. Es dueña de casa, gran lectora y tiene gusto por la música clásica. Es una autodidacta, que por mérito propio ha logrado alcanzar un alto nivel cultural. En reuniones familiares nos encontramos y por supuesto conversamos largamente.

Su primera Columna se la dedicó a su hermana fallecida Olivia Vergara (Secretaria de Radio Soberanía por muchos años hasta su cierre) y la última “Una pequeña historia de amor a Linares”, en recuerdo a su hermano José Manuel, fallecido en Santiago. Una anterior escribió sobre “El Amanecer”. Todas son de gran sensibilidad y porque no decirlo, de una sutil escritora y por sus Columnas se está dando a conocer en este sentido.

Casada con el Transportista Morti Carrión con dos hijos: Nicolás, Médico Psiquiatra (Talca) y Anita Profesora de Inglés y de Literatura Inglesa (reside con ella en Linares).

Mi opinión

Soy un convencido que además de ellas, existen más mujeres con dotes de escritoras, que a veces por sus ocupaciones o modestia o temor a ser criticadas, no se atreven a incursionar en ello. ¡Deben hacerlo! (a los contradictores, que nunca faltan, no hay que hacerles caso, pues de otra forma nadie escribiría).

No puedo dejar pasar a un grupo de afines a escribir poemas, que integran el “Colectivo Cultural Jorge Yáñez Olave”, formado por varias mujeres, liderados por la Sra Lucina Yáñez (se atrevieron y sus poesías han sido publicadas en distintos medios), es un ejemplo digno de ser destacado, por el aporte de la mujer hacia la cultura linarense. Igualmente, algunas profesionales, escriben ocasionalmente sobre sus especialidades, cuyas colaboraciones son valiosos aportes para nuestra sociedad.

(N. del A. Siendo un lector, por años de este diario, tengo este registro de ellas por su permanencia. Si ha habido omisiones, pido las disculpas del caso, pues mi interés ha sido el destacarlas y dejar sus testimonios).



Raúl Balboa Ibáñez