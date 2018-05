Crónica 16-05-2018

Mujeres del mundo rural se empoderaron del conocimiento en talleres del IPS Maule



Divididas en dos talleres y en días sucesivos, 57 mujeres de los sectores rurales de Maitenes y San Víctor Álamo, en la provincia de Linares, llegaron a participar de un taller sobre Promoción de Derechos Previsionales y Seguridad Social, para Mujeres de Zonas Rurales, organizado para ellas por el IPS Maule, PRODEMU y el Sub Departamento de Estudios, Estadísticas y Equidad de Género de la División Planificación y Desarrollo del IPS.



“Tenía muchas dudas y ahora lo tengo todo muy claro”, fue la frase que resumió finalmente el sentir de las participantes de ambos talleres, las que en sus respectivos grupos y localidades, participaron activamente de estas actividades, que para ellos, tuvo además el sello de la inclusión y la participación.



Así lo hizo notar, Irma Alarcón, del sector Maitenes, en la localidad de Palmilla, para quien, su taller resultó “clarificante y muy bueno para todas nosotras porque tenemos muchas dudas y acá en la zona rural hay poca información. Los contenidos fueron muy claro, yo tenía muchas dudas y ahora lo tengo todo muy claro” explicó.



Como ella, Abigail Vásquez, Sonia Barros, Viviana González y Dora Basoalto, entre otras de las 30 participantes del sector Maitenes de Palmilla, coincidieron en resaltar su aprendizaje. “Muchos conocimientos aprendidos que nos servirán en distintos momentos de la vida”, afirmó Abigail. “Muy educativo, uno aprende, me quedó todo muy claro y las personas, son un amor para atender y entregar la información” agregó Dora. “Muy clara la información entregada, porque acá no sabíamos nada, nos sirvió harto”, explicó Sonia. “Súper entretenido me gustó porque como uno es de un sector de campo, de repente no sabe muchas cosas que ahora sí se entienden”, resumió Viviana.



Similares opiniones, marcaron al día siguiente, el desarrollo del taller en la localidad de San Víctor Álamo, donde Ana Moya, una de las 27 participantes, subrayó que para ella “fue muy exitoso porque aprendimos muchas cosas; el caballero nos informó detalles de las jubilaciones para invalidez, vejez y eso fue lo más agradable para mí, que estoy en edad de jubilar”.



Del mismo sector, Eliana Norambuena, resaltó que “un aprende harto, recibimos información novedosa, importante y aprendí cosas de las que no tenía conocimiento”. Sus opiniones fueron compartidas por Elizabeth Aburto, Fresia Ávalos y la generalidad del grupo.



Consultado el director regional del IPS Maule, Waldo Quevedo, sobre la realización de estos talleres, indicó que “Igual que en años anteriores, nuestro servicio ha vivido una exitosa experiencia con mujeres del mundo rural, a quienes hemos llevado información relevante para sus vidas. Institucionalmente y en coordinación con nuestro nivel central y PRODEMU, hemos sido capaces de asumir estos talleres que representan todo un desafío para nuestros equipos profesionales que se esmeran para estar a la altura de las expectativas que tienen las participantes”.



Los talleres que contaron entre sus expositores a la directora provincial de Prodemu, Natalia Pardo y al coordinador de clientes del IPS Maule, Luis Martínez, estuvieron a cargo de Patricio Neira y bajo la coordinación de Gloria Casanova, miembro del equipo de género del Programa Social de Promoción de Derechos Previsionales para Mujeres de Zonas Rurales de difícil conectividad, dependiente del Sub Departamento de Estudios, Estadísticas y Equidad de Género de la División Planificación y Desarrollo del IPS. Las exposiciones abordaron la temática desde una perspectiva cercana a las participantes, permitiéndoles instancias de diálogo y consultas, como así también, un espacio para preguntas de situaciones puntuales y personalizadas.