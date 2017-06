Editorial 08-06-2017

Mujeres frente a las agresiones

Basada en la imagen de Wonder Woman junto al Slogan “Mujer usa tu poder, frente a una agresión, denuncia antes que sea demasiado tarde”, se difunde una nueva iniciativa de Carabineros.

El afiche, que ya circula en Twitter y Facebook, tiene como protagonista a la famosa Wonder Woman, una súper heroína ficticia creada por William Moulton Marston; personaje que está dotada de una amplia gama de poderes superhumanos y habilidades de combate de batalla superiores, gracias a sus dones obtenidos de los dioses y su amplio entrenamiento. Ella posee un gran arsenal de armas, incluyendo entre las principales el lazo de la verdad, un par de brazaletes mágicos indestructibles, su tiara, que sirve como arma, y en algunos relatos, en la edad de oro, tuvo un avión invisible.

Respecto a esta temática, Carabineros cuenta con el fono 149, Fono Familia, que es una línea para denunciar y para conversar sobre este delito, que en Chile alcanza tasas preocupantes.

Existe un personal preparado para tratar este problema y también lo están todas las unidades policiales. Por lo tanto, cuando mujeres sufran episodios de violencia intrafamiliar, deben efectuar la denuncia de inmediato en Carabineros.

Precisamente, el llamado de Carabineros es a denunciar las agresiones y no esperar, ya que puede ser demasiado tarde.