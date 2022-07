Social 21-07-2022

Mujeres Jefas de Hogar avanzan en su fase de aprendizaje con Talleres de Formación para el Trabajo

• Iniciativa es desarrollada por la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en alianza con 26 municipios de la región



Con gran interés, más de tres mil participantes continúan desarrollando los Talleres de Formación para el Trabajo (TFT) del Programa Mujeres Jefas de Hogar que desarrolla la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG Maule), en alianza con 26 Municipalidades de la región maulina.

El programa busca promover la autonomía económica de las participantes entregando un conjunto de herramientas que les permite generar y gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado de manera dependientes o independientes, mejorando así sus competencias laborales y calidad de vida.

En uno de los talleres de formación para el trabajo realizado en la biblioteca municipal de Talca, la directora regional subrogante del SernamEG Maule, abogada Alba López Villagra, resaltó que el programa jefas de hogar ha sido una gran oportunidad y una experiencia significativa para las participantes.

“Hemos visto como estos talleres les ha servido a las mujeres en conocimientos y la entrega de herramientas les permite tomar decisiones ya sea para un eventual emprendimiento o enfrentarse al mundo laboral. En ambos casos, los talleres son herramientas importantes para el crecimiento de las mujeres y esa es la idea. Esperamos que las mujeres aprovechen este oportunidad y que el crecimiento adquirido sea para todas”, manifestó.

Una de las participantes, María Elena Melillán Vergara, descendiente de la etnia huilliches del pueblo mapuche, oriunda de la isla de Chiloe y radicada hace siete años en Talca entregó su testimonio agradeciendo en primer lugar a SernamEG que le ha permitido empoderarse para crecer.

“SernamEG a través del Programa Mujeres Jefas de Hogar me ha servido para irme empoderando, para valorarme, e ir superando la autoestima. Agradezco la ayuda que se me ha brindado lo que me ha permitido aprobar las capacitaciones que hemos tenido con el centro de negocios de Sercotec y también agradecer a las profesionales del Programa Mujeres jefas de Hogar, porque ellas siempre están dispuestas a ayudar y a buscar respuestas a nuestras inquietudes”, afirmó.

El Programa Mujeres Jefas de Hogar en esta versión 2022, se ejecuta en el territorio maulino a través de sucesivos convenios suscritos entre la dirección regional del SernamEG y 26 Municipios de la región del Maule.

Durante el año las participantes reciben distintos beneficios y/o apoyos en capacitaciones en oficios o habilidades emprendedoras, apoyos en postulaciones de fondos concursables (FOSIS, SERCOTEC, PMJH), en postulaciones para Ferias de emprendimiento, nivelación de estudios, alfabetización digital, atención dental y apoyo al ingreso de los hijos e hijas a salas cunas y jardines infantiles de la JUNJI Municipal, entre otros.

Tras terminar los Talleres de Formación para el Trabajo, tienen hasta 9 meses para elaborar y ejecutar su proyecto laboral individual que les permitirá realizarse como mujeres y aportar al desarrollo de sus familias, sus comunidades y el país.