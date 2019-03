Política 27-03-2019

Mujeres por Linares” repudia uso de edificio municipal y gobernación para desplegar lienzos de “Maule Vida”

Como “una falta de respeto” hacia la Ciudadanía, calificaron en el Colectivo Mujeres por Linares, que se desplegaran lienzos en la Municipalidad y Gobernación, alusivos a la causa de la Corporación Maule Vida, entidad que se manifiesta contraria al aborto en todo tipo de causales en Chile.

Fundamentalmente, según explicó Carola Castro, una de las integrantes de Mujeres por Linares, “porque se trata de lugares, la Municipalidad y Gobernación, que son servicios públicos, que tienen sus puertas abiertas a toda la Comunidad, que no deben distinguir entre posiciones políticas, valóricas o sociales. Con esto, lo que hacen es prestar un espacio que es de todos, para una manifestación de principios específica, no corresponde.”

En tanto, Antonieta Castro, otra de las participantes de Mujeres por Linares, señaló que “lo que plantean ellos, en el fondo, es que la Mujer no puede decidir sobre su cuerpo, que otros pueden tomar una determinación, lo que es algo de connotación personal por diversa causales. Es una visión moralista, repudiamos esta actitud del Municipio y de Gobernación… no estamos tan seguras si se podría dar lo contrario, si nosotras podríamos desplegar un lienzo abogando por la libertad de decidir sobre el aborto. Y, además, contrasta este pequeño grupo, con la masiva manifestación de las demandas de las mujeres, que se vivió el pasado 8 de marzo”.

A propósito de los controversiales lienzos, estos aún permanecían en ambos edificios públicos, tanto en la Gobernación Provincial como en la Municipalidad de Linares.