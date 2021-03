Crónica 14-03-2021

Mujeres privadas de libertad del CPF de Talca, bailaron para conmemorar el Día de la Mujer

Durante todo el período de la pandemia el personal de Gendarmería, a través de sus áreas técnicas, se ha preocupado de mantener una serie de actividades extra programáticas para las usuarias del penal femenino de Talca.

Este esfuerzo ha cobrado una importancia primordial, considerando que estuvieron varios meses sin recibir visitas en el penal, sumado a que hay muchas mujeres que no tienen quien las visite.

el Director Regional de Gendarmería, Coronel José Luis Meza Guajardo, valoro la iniciativa “Destaco que, no solo las funcionarias de Gendarmería recibieron homenajes en el día internacional de la mujer, sino también nuestras usuarias, quienes no pierden sus derechos como mujer al estar cumpliendo una condena, y siempre se busca atender sus necesidades, para que puedan reinsertarse en la sociedad”.