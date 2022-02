Opinión 15-02-2022

Mujeres y niñas en la ciencia



• Las mujeres hemos tenido que romper paradigmas a lo largo de la historia de la humanidad, introduciéndonos en rubros considerados masculinos.

Un informe de Unesco de 2019 -creado con datos de 2017- sobre la educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, menciona que la educación de estas asignaturas puede proporcionar a quienes lo estudian, los conocimientos, habilidades, actitudes y conductas necesarias para crear sociedades inclusivas y sostenibles; que es lo que necesitamos a futuro.

La ciencia fue uno de los rubros donde las mujeres entramos para no salir más, un ejemplo histórico de esta materia es Marie Curie, quien fuese pionera en un campo como la radioactividad y quien fue la primera persona que recibió dos Premios Nobel, en dos especialidades distintas como fueron Química y Física.

En Chile, aún recordamos a Eloísa Díaz y Ernestina Pérez; primeras mujeres médicas tanto en nuestro país como en América Latina. Pero las mujeres a lo largo de la historia no nos hemos quedado solo con eso, de forma más actual, el mundo reconoció el trabajo de Sarah Gilbert, científica a cargo de la vacuna de Oxford contra el Covid-19.

Gracias a nuestro trabajo, y al trabajo de otras en el pasado, es que hoy las mujeres desde pequeñas podemos soñar con la ciencia y con ser científicas. Así como yo lo hacía de pequeña, muchas pueden estar pidiendo kits de química de regalo, probetas y otros elementos que nos ayuden a seguir descubriendo y admirando lo que la ciencia tiene para darnos y mostrarnos.

Y también el trabajo de asociaciones como Women in Mining Chile (WIM) que premia a las mujeres en el rubro de la minería, reconocimiento que tuve el honor de recibir este año gracias al trabajo dedicado a la ciencia en la minería durante más de 10 años desde la empresa multinacional BASF, que nos da el espacio para desarrollarnos y sacar nuestro potencial.

Hoy, las mujeres y niñas, quienes trabajamos, soñamos y admiramos la ciencia y decidimos dedicarnos a ella, tenemos un día especial para conmemorar, pero también para demostrar a quienes vendrán en el futuro, que nosotras podemos y que los sueños pueden ser una realidad.

El mundo conmemora a mujeres y niñas con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia cada 11 de febrero, con la esperanza de que en un futuro seamos más, muchas más, quienes nos dediquemos a la ciencia.



Por Leonor Ardiles, Coordinadora de Desarrollo de Nuevos Negocios de Minería en BASF Chile