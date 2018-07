Policial 06-07-2018

Multas de hasta $143 mil y retiro de documentos: Las sanciones a quienes no respeten el nuevo límite de velocidad

Luego de que el proyecto que reduce de 60 km/hr a 50 km/hr la velocidad máxima en zonas urbanas, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, junto a la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la comisión ad hoc de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, iniciaron ayer el recambio de las primeras señaléticas de tránsito que se extenderá a todo el país en los próximos días.

La secretaria de Estado puntualizó que la ley -que excluye a las autopistas- todavía no ha sido promulgada por el Diario Oficial, pero que "lo que se señaliza es reforzar esa especificación general en los lugares donde es necesario y, principalmente, en los lugares donde no se aplica. Por ejemplo en zonas de 30 km/h en algunas municipalidades".

Respecto a los plazos para la aplicación de la nueva normativa, explicó que "tiene que promulgarse y después sigue un proceso administrativo hasta que se publique en el Diario Oficial y esté vigente. Este es un plazo corto, por lo que debería estar en un par de meses completamente ratificado". El cambio de las señaléticas corre por cuenta del municipio. Municipios La ministra explicó además que los alcaldes mantienen la atribución de establecer excepciones. "En el caso de mayor velocidad este debe responder a un análisis de Conaset y a un estudio técnico, ya que esta no es una atribución tan amplía y libre", puntualizó.

La Fiscalización se hará con el apoyo se Carabineros y los municipios.

.La ministra de Transportes recordó que la multa más grave por exceso de velocidad puede llegar a $143 mil y el retiro de documentos en caso de que sea una infracción gravísima.