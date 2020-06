Nacional 09-06-2020

Multas por no usar mascarillas Las Condes superan las 900 e instalarán cámaras para detectar si alguien tiene fiebre



Según el alcalde Joaquín Lavín, "926 partes por no uso de mascarilla se han cursado desde que comenzó la ordenanza el 17 de abril. Si bien el número por día ha bajado, aún hay personas que no respetan esta norma". Y añadió en su Twitter: "El fin de semana fueron 12. Mal!". Las infracciones se cursaron en lugares como plazas, calles y salidas del Metro La ordenanza establece que "toda persona que transite por el espacio público o bien que se encuentre en lugares de uso público en la comuna de Las Condes deberá usar una mascarilla que proteja su nariz y boca. La mascarilla deberá colocarse minuciosamente, para que cubra la boca y la nariz y anudarla firmemente para que no haya espacios de separación con la cara". Y agrega, entre otros puntos, que "podrá ser de cualquier material, idealmente hecha en casa. No debería ser una mascarilla quirúrgica o clínica, ya que éstas deben preservarse para las personas que por su función o por su situación de salud, así lo requieran". Cámaras termográficas, PCR y exámenes para detectar anosmia El municipio, que esta jornada reportó una caída en los casos activos, es decir, aquellos que son capaces de transmitir el SARS-CoV-2, entregó otro balance, relacionado a la toma de exámenes PCR (reacción de polimerasa en cadena) en el auto que comenzaron a aplicarse en el Estadio Palestino (Kennedy lateral). Según el jefe edilicio, en el primer día "se tomaron 130 exámenes", y este martes se volverán repetir. Solo quien tenga una orden médica para el test puede ir, independiente de si vive o no en la comuna, pero quienes vivan en Las Condes tendrán un descuento (15% de cobertura adicional en el copago).