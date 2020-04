Crónica 19-04-2020

Multigremial del Hospital de Linares lamenta trato discriminatorio a funcionarios de ese centro asistencial



Ayer, la Multigremial del Hospital de Linares, emitió una declaración pública en la que denuncia trato discriminatorio a funcionarios de ese centro asistencial.

“A nombre de los funcionarios del hospital de Linares, deseamos expresar a la comunidad de la provincia nuestra preocupación y molestia por la actitud y comportamiento discriminatorio, con las personas que desempeñan funciones en nuestro establecimiento.

Si bien entendemos los temores que esta pandemia ha producido en cada uno de nosotros, no entendemos la actitud discriminatoria con nuestros funcionarios, como lo sucedido en la sucursal de Movistar Linares a un enfermero de la unidad de emergencia del hospital, a quien no quisieron atender.

También sabemos que la mayoría de nuestra comunidad reconoce la labor que realizamos a diario entregando la atención que la población requiere frente a esta pandemia que ha modificado todas nuestras rutinas.

Agradecemos las muestras de cariño expresadas por la mayoría de nuestra comunidad, y esperamos que sea esta la actitud y el trato de siempre, recordarles que detrás de cada funcionario existe una familia que espera cada día a este integrante del grupo familiar.

No dejaremos nunca de entregar el servicio con el mismo compromiso y convicción de estar haciendo lo mejor para cada paciente”.