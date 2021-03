Crónica 24-03-2021

Multigremial Maule Sur: “El anuncio del gobierno es insuficiente y no ataca el problema de fondo; las Mipymes no necesitan más deuda necesitan subsidios”



Desde la asociación gremial manifestaron su preocupación, indicando que los subsidios por U$200 millones anunciados por Gobierno para las pequeñas y medianas empresas no son un aporte directo al bolsillo de los emprendedores.



Tras los anuncios del Gobierno para enfrentar la crisis sanitaria, la asociación gremial manifestó que los recursos destinados a las pymes son absolutamente insuficientes y no son un subsidio o una inyección de capital directo que les permita afrontar la actual crisis económica por la que atraviesan.



Carlos Diez, presidente de la Multigremial Maule Sur indicó que valora el esfuerzo que hace el gobierno. Sin embargo, se esperaba un mayor apoyo a las MiPymes a través de subsidios concretos. “Lo que se requiere es una inyección de recursos frescos a las micro y pequeñas empresas que a estas alturas de la pandemia están prácticamente quebradas”, reveló



El líder gremial indicó que los U$200 millones, además de ser insuficientes no son subsidios propiamente tal, ya que no queda claro cuántos millones de ese monto van directamente al bolsillo de los emprendedores que requieren liquidez urgente.



Los anuncios enfocados en la extensión del seguro de cesantía, el subsidio de formalización del empleo y la extensión del subsidio protege no son un traspaso directo a la caja de los emprendedores indicaron desde la asociación gremial. “Estos anuncios no son a las Pymes, son para la protección al empleo. Sin embargo, los incluyen dentro de este gran fondo, lo que es bastante confuso”, indicó.



“Hacemos un llamado a la Banca para que evalúe postergar cuotas al igual que BancoEstado y lograr generar una ayuda concreta que vaya en directo beneficio de miles de mipymes y emprendedores que están quebrando. Se requieren 6 meses de postergación al menos, además de disminuir y condonar los créditos”, señaló el presidente de la Multigremial Maule Sur, Carlos Diez.