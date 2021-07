Social 02-07-2021

Multigremial Nacional: “Con más de 100 mil MiPymes desaparecidas y 300 mil en problemas, el Imacec de mayo no constituye una reactivación total de la economía”



Desde la asociación gremial fueron cautos respecto al crecimiento de 18,1% que informó el Banco Central, asegurando que la histórica cifra aparenta una realidad que no es, principalmente por baja tasa de comparación con 2020 y la incertidumbre que tienen los emprendedores con las cuarentenas.



Tras conocerse las históricas cifras del Imacec de 18,1% en mayo, informadas por el Banco Central, en la Multigremial Nacional manifestaron que este crecimiento no constituye una reactivación total de la economía como algunos analistas lo quieren ver.



Juan Pablo Swett, presidente de la asociación gremial, manifestó que el Imacec esconde una dura realidad para los emprendedores. “Con más de 100 mil MiPymes que dejaron de facturar y 300 mil que podrían seguir el mismo camino, hoy no podemos estar hablando de crecimiento”.



“Además de la baja base de comparación con el año 2020, el Imacec de mayo sólo representa brotes verdes y una leve recuperación de una economía que sigue afectada por la pandemia”, agregó.



Finalmente el líder gremial reiteró que en el mundo de los gremios pymes sólo existe incertidumbre en relación a las cuarentenas. “El crecimiento se seguirá viendo afectado por los confinamientos, que no le han permitido a los emprendedores volver a operar con normalidad y tener una reapertura responsable como hemos planteado”, aseguró.