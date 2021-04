Social 03-04-2021

Multigremial Nacional: “Las medidas tomadas por el Ministerio de Salud discriminan a las MiPymes”



Desde la asociación gremial revelan que los emprendedores no tienen las mismas posibilidades de las grandes empresas para seguir operando. Agregan que las nuevas restricciones no vienen acompañadas con ningún anuncio de subsidios y que miles pequeños negocios podrían quebrar.



Luego de que el Ministerio de Salud el jueves anunciara nuevas medidas sanitarias para todo el país, desde la Multigremial Nacional reaccionaron manifestando que los anuncios del gobierno tienen cierto grado de discriminación hacia las micro, pequeña y medianas empresas.

Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, señala que las MiPymes están teniendo un trato desigual. “Si bien entendemos la emergencia sanitaria por la cual atraviesa el país, creemos que los pequeños comercios no tienen las mismas posibilidades de las grandes empresas para seguir operando”, enfatiza.

Swett lamenta que los anuncios del Minsal no vinieran acompañados con ayudas reales para el sector, que ha sido uno de los principales afectados por las cuarentenas. “Esperábamos que estas restricciones fueran complementadas en materia de subsidios a las MiPymes”, revela.

“Muchos emprendedores no quieren seguir endeudándose y tomando créditos con los bancos, viendo cada vez más cercana la posibilidad de que sus negocios quiebren en el corto plazo”, finaliza el líder gremial.